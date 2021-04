Le mari de la Reine Elisabeth II vient de décéder à l'âge de 99 ans. Occasion de se souvenir de son passage, en 1976, au Grand-Duché aux côtés de son épouse.

Quand le Prince Philip était venu au Luxembourg

Le prince Philip s'est éteint au château de Windsor, vendredi. Annonce en a été faite par le palais de Buckingham, trois semaines après que celui qui portait aussi le titre de Duc d'Edimbourg ait passé un mois à l'hôpital pour une infection puis un problème cardiaque. L'époux de la Reine Elisabeth (depuis 1947) ne sera venu au Grand-Duché qu'à une seule occasion : lors d'une visite officielle du 8 au 12 novembre 1976.

Bien sûr, il y eut dîner gala au palais pour l'occasion. Et celui qui n'était alors que Grand-duc héritier, Henri, y participa en présence de leurs altesses la Grande-Duchesse Charlotte, le Grand-Duc Jean ou la princesse Marie-Astrid. Mais ce séjour loin de Londres fut aussi l'occasion pour le prince Philip de parcourir le pays en compagnie de son épouse. Une des étapes marquantes de ces quelques jours de visite d'Etat fut le passage du couple royal britannique à l'usine Arbed de Schifflange.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Toujours deux pas derrière son épouse, le Prince Henri a fait ses premiers pas au Luxembourg sur le tarmac du Findel. Photo : Le Sibenaler/Phototheque de la ville de Luxembourg L'actuel Grand-Duc Henri (2e à gauche) avait participé au dîner de gala offert aux représentants de la couronne britannique. Photo : Le Sibenaler/Phototheque de la ville de Luxembourg Au Kirchberg, la Reine et son époux avaient inauguré une statue au pied de la Cour européenne de Justice. Photo : Jean Weyrich Le Prince Henri a eu l'occasion d'échanger avec la population dans les rues de Luxembourg notamment. Photo : Le Sibenaler/Phototheque de la ville de Luxembourg Bienvenue à Echternach, le 11 novembre 1976. Photo : Jean Weyrich Il est des virées shopping plus discrète dans la Ville Haute... Photo : Le Sibenaler/Phototheque de la ville de Luxembourg Photo : Le Sibenaler/Phototheque de la ville de Luxembourg En 1972, le Grand-Duc Jean avait traversé la Manche pour retrouver la Reine et le prince. Photo: Archives Luxemburger Wort

Pour la seule et unique visite de la Reine d'Angleterre, un accueil hors-norme fut mis en place à l'aéroport du Findel et une salve de douze coups de canon fut tirée en l'honneur des visiteurs. Elisabeth II et son époux eurent l'occasion de découvrir, dans les frimas de l'automne, Esch-Sur-Alzette, Differdange, Echternach ou Vianden. Ils furent logés au château de Colmar-Berg, visitèrent les remparts de la capitale, dînèrent en compagnie des membres du gouvernement (dirigé alors par Gaston Thorn) et purent rencontrer quelques instants les ressortissants britanniques et du Commonwealth travaillant au Luxembourg.

Ce bref séjour en terres luxembourgeoises est référencé parmi les quelque 22.000 engagements publics officiels que le duc d'Edimbourg aura dû honorer depuis l'accession de son épouse au trône, en 1952.

Les Britanniques et les Luxembourgeois ont un trait commun, à savoir leur résistance au changement, Elisabeth II d'Angleterre

Le gouvernement luxembourgeois en a gardé toutes les traces dans son Bulletin de documentation de fin 1976. On y retrouve le détail de chaque étape, mais aussi, l'intégralité des discours prononcés. Y compris celui d'Elisabeth II devant la bourgmestre de la capitale de l'époque, Colette Flesh (DP). La Reine avait alors notamment souligné: «Les Britanniques et les Luxembourgeois ont un trait commun, à savoir leur résistance au changement, qu'illustre peut-être le mieux la devise nationale luxembourgeoise : ''Nous restons ce que nous sommes''. La vérité, c'est probablement que nos deux pays sont prêts à accepter les changements lorsqu'ils les jugent utiles, mais ils n'acceptent pas facilement le changement pour le changement.





