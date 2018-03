Il y a sept ans l'OTAN provoquait la chute du maître de Tripoli – aujourd'hui la Libye s'enfonce dans le chaos.

Quand le Luxembourg fit feu sur Kadhafi

Gaston Carre En mars 2011, l'OTAN lance l'opération «Unified Protector» en Libye. Le Luxembourg a plaidé pour ce pilotage atlantique de l'intervention, voulant éviter qu'elle ne devienne une entreprise privée franco-britannique. Faut-il la regretter, au vu du chaos qui désormais sévit en Libye?

Mars 2011, premiers bourgeons des printemps arabes. En Libye les bourgeons sont rouges: Mouammar Kadhafi réprime dans le sang l'insurrection à son encontre, un massacre est en perspective à Benghazi, des civils sont menacés.



A Paris, le président Sarkozy reçoit les insurgés, le philosophe Bernard-Henri Lévy déclare l'état d'urgence moral et bien vite une intervention est décidée. Jean Asselborn plaide pour une action à l'enseigne de l'OTAN, qui seule permet une participation du Luxembourg – une contribution quasi symbolique dans les faits mais décisive dans le principe, le Grand-Duché sous les couleurs de l'Alliance atlantique étant acteur à part entière de la dramaturgie en cours. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères veut éviter que le drame ne se transforme en show franco-britannique, Jean-Claude Juncker lui-même a un mouvement d'humeur face à l'impatience de Paris, qui préconise des frappes sans avoir consulté d'abord ses partenaires européens.

Le 19 mars 2011, Paris annonce que «d'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville de Benghazi»; quelques heures plus tard les Etats-Unis et le Royaume-Uni entrent dans le conflit. On connaît la suite: le lynchage de Kadhafi, puis le chaos qui s'instaure après sa disparition. Aujourd'hui ce chaos est double: affrontements de mille milices armées d'une part, crise migratoire d'autre part, sous le regard consterné d'une communauté internationale scandalisée par le sort que les milices font subir aux migrants tombés entre leurs griffes – des milices dont cette communauté permit l'émergence en liquidant, en 2011, un «raïs» (le président) qui de sa main de fer avait empêché que son pays ne se désagrège.



A Tripoli, des Africains dans un «camp de rétention». Le chaos en Libye est mis à profit par des milices armées qui abusent, jusqu'à l'esclavagisme, de migrants «retenus» dans le pays. Photo: Gaston Carré

L'oncle Mouammar

Certes, on ne va réhabiliter ici Mouammar Kadhafi. Juste rappeler, avec l'envoyée spéciale de Federica Mogherini, récemment rencontrée à Tripoli, qu'«au temps du raïs les factures de chacun étaient payées: l'oncle Mouammar les payait pour vous, il voulait la paix dans ce pays turbulent et l'achetait en distribuant son argent parmi les clans et le tribus». Ce népotisme, habilement conjugué à une politique d'intimidation qui à tous les étages de la vie sociale engendrait une peur diffuse, avait pour conséquence que la Libye avançait comme un seul homme, unie par-delà les forces centrifuges en sous-sol de ce pays qui foncièrement reste une terre tribale et clanique.

L'«oncle» ayant été éliminé, lors d'un lynchage dont les images ne manquèrent pas d'embarrasser une Europe qui voulait qu'il soit neutralisé certes mais pas massacré, les forces centrifuges eurent libre cours. Tribus contre clans, clans contre mafias, chacun contre tous: une mêlée générale, dont nul depuis sept ans n'est venu à bout, surtout pas les deux «gouvernements» qui aujourd'hui se disputent la légitimité politique et institutionnelle. La tribalisation de l’appareil sécuritaire a provoqué une dissémination de ses intervenants et une généralisation de la violence au sein de la société.

La situation s’est dégradée à grands pas dans les mois qui ont suivi les événements de 2011: les nouvelles (et très informelles) forces politiques étaient incapables d'élaborer un projet politique commun, les milices armées ont proliféré et dans ce contexte d'anarchie ont prospéré les groupes djihadistes et trafiquants les plus divers (armes, pétrole, êtres humains), au grand dam d'une Europe qui ne sait plus à quel saint se vouer et qui doit pourvoir, à ses propres frais, à la sécurité de ses représentants en cas de visite à Tripoli.



«Jean Asselborn voulut éviter que l'intervention en Libye ne devienne une entreprise privée franco-britannique.»

Pourquoi une visite à Tripoli, comme Jean Asselborn l'a risquée récemment? Pour laisser entendre à la Libye que l'Europe ne tient pas à la voir sombrer. Mais pour prendre la mesure aussi des drames que génère sa déliquescence. Le drame des migrants notamment: ils arrivent d'Afrique vers une Europe qui n'en veut pas, les «autorités» libyennes tâchent de les contenir mais ces «autorités» n'étant qu'une fiction nombre de candidats à l'Europe échouent aux mains de milices qui en réalité sont des malfrats, dégradant les migrants en esclaves ou en monnaie d'échange. L'Europe s'émeut de cet esclavagisme sans oublier qu'il advient dans les interstices résiduels d'un pays dont elle a, elle-même, précipité l'implosion. Faut-il regretter l'intervention militaire de l'OTAN en 2011?

La «pire erreur» d'Obama

Certains n'hésitent plus, et transforment ce regret en capital politique. Lors d'une visite d’État en Tunisie, il y a quelques semaines, le président français Emmanuel Macron s’est livré à une bruyante critique sur le principe de l’intervention militaire voulue par son prédécesseur Sarkozy: «Le pays paie le prix d’une décision guidée plus par les intérêts occidentaux que par la volonté de protéger les droits du peuple libyen» – Barack Obama déjà avait affirmé que l'épisode libyen a été «la pire erreur» de son mandat.

Face à l'ampleur de la catastrophe libyenne, face au chaos qui se déploie à quelques brasses de l'Europe, il est de bon ton aujourd'hui de s'interroger sur l'opportunité de l'intervention occidentale en 2011. Or la sagesse est plus facile avec le recul des ans que dans la confrontation avec l'urgence. L'urgence, en Libye il y a sept ans, était de protéger une population civile que Kadhafi, poussé dans ses derniers retranchements, n'aurait pas hésité à frapper durement. Ce n'est pas l'intervention de l'OTAN en soi d'ailleurs qui est critiquée, mais l'extrapolation à laquelle elle donna lieu.

L’intervention des puissances occidentales – sous l’égide de l’Alliance atlantique – se fondait sur la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui permettait le recours à la force par des frappes aériennes en vertu du principe de la «responsabilité à protéger des populations civiles». Or l'OTAN s'est crue habilitée à élargir cette action humanitaire en action politique, et s'employa, avec l'éradication de Kadhafi, à un objectif qui ne figurait pas à son cahier des charges. Or il allait advenir en Libye ce qui est advenu en Irak: l'évacuation des «raïs» a ouvert, ici comme là, une boîte de Pandore des rancoeurs, des réglements de compte, des vendettas.

Aujourd'hui, sur l'autre rive de la Méditerranée, la fragmentation de la Libye se poursuit, le pays est devenu le principal foyer du djihadisme au Maghreb et, corollairement, un nouveau pôle de la criminalité internationale.

