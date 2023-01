Pour la première fois, les gestes chirurgicaux en ambulatoire dépassent par le nombre ceux qui nécessitent un séjour à l’hôpital

International 3 min.

Santé

Quand la médecine belge s’installe à la maison

Max HELLEFF Pour la première fois, les gestes chirurgicaux en ambulatoire dépassent par le nombre ceux qui nécessitent un séjour à l’hôpital

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles).



En Belgique, se faire hospitaliser signifie de plus en plus rester à la maison. Depuis le 1er janvier, 541 gestes chirurgicaux pour lesquels un séjour hospitalier sans nuitée est prescrit sont autorisés, contre 236 auparavant. L'opération a lieu à l'hôpital, mais à peine réveillé, le patient est invité à rejoindre son foyer pour y poursuivre sa convalescence sous la surveillance de soignants à domicile. C'est vrai pour l'ablation de l'appendice ou de la vésicule, pour le retrait de la veine saphène ou même le placement d'une prothèse de genou.

La bronchiolite sature les hôpitaux bruxellois Cette épidémie, conjuguée à la grippe et au covid-19 en recrudescence, constitue un nouvel avertissement pour le système hospitalier belge.

Il va sans dire que la chirurgie dite «ambulatoire» est rendue possible par les progrès de la médecine. Nombre d'opérations sont moins intrusives et moins invalidantes qu'autrefois. Le patient se remet plus facilement sur pied, en principe. Il peut ainsi choisir entre recevoir des soins à l'hôpital ou rentrer chez lui. L'extension des possibilités va amener progressivement les opérations de jour à être plus nombreuses que les interventions nécessitant un séjour hospitalier.

La réduction du nombre de nuitées signifie également que le personnel infirmier devra être moins souvent sollicité pour des tâches y afférentes Franck Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé

L'augmentation du nombre de gestes chirurgicaux en ambulatoire est un des axes majeurs de la réforme concoctée par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

Pour le socialiste flamand, l'objectif est à la fois technologique et économique. «L'innovation nous permet d'offrir des soins de qualité d'une manière moins invasive pour les patients, explique le ministre (qui veut en finir avec la sécu des années 70). Un lit d'hôpital coûte beaucoup d'argent au patient, à l'hôpital et à la société en général. La réduction du nombre de nuitées signifie également que le personnel infirmier devra être moins souvent sollicité pour des tâches y afférentes».

Les coûts salariaux ont bondi avec les indexations

L'argent est le nerf de la guerre et le secteur hospitalier public belge flirte en permanence avec la crise de nerfs. Il cherche en conséquence à se soigner, quitte à faire le tri : certains actes chirurgicaux ne représentent pas un grand apport financier pour l'hôpital qui n'a aucun intérêt à garder les malades en ses murs. Ce choix a le mérite de la clarté.

L'hôpital belge accumule les problèmes Faute de soignants, des unités ferment leurs portes un peu partout dans le pays, alors que la mortalité due au virus augmente.

Dans une étude réalisée sur base de l'année 2021 et des premiers mois de 2022, la banque Belfius notait en novembre dernier qu'après deux années difficiles en raison de la pandémie de Covid-19, les hôpitaux belges n'avaient toujours pas retrouvé le niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. Les factures d'énergie ont de surcroît explosé au lendemain de l'invasion russe en Ukraine. Les coûts salariaux, en raison des indexations automatiques, ont bondi. Leur augmentation devrait se poursuivre en 2023. La hausse des taux d'intérêt plombent enfin les investissements nécessaires au secteur hospitalier.

D'autres réformes à venir

Aux déficits chroniques rencontrés par la majorité des hôpitaux s'est ajoutée la pression physique et psychologique engendrée par la crise du covid. Elle a mis sur les genoux le personnel hospitalier, généré des burnouts en cascade et conduit nombre de soignants à quitter la carrière. L'un des objectifs de la multiplication des opérations de jour est aussi de diminuer les besoins de l'hôpital en personnel.

Le ministre Vandenbroucke ne s'en tiendra toutefois pas là. Parmi les autres réformes du système hospitalier, on note la concentration de certains traitements et services hautement spécialisés, la réforme de la biologie clinique et de l'imagerie médicale, un financement davantage basé sur des indicateurs de qualité, et la protection des patients contre la surfacturation. Toutes ces réformes sont théoriquement programmées pour cette année.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.