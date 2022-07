Un projet de loi organisant le transfèrement de prisonniers avec l’Iran pourrait aboutir à relâcher des terroristes.

International 3 min.

Relations avec I'Iran

Quand la Belgique traite avec un Etat voyou

Un projet de loi organisant le transfèrement de prisonniers avec l’Iran pourrait aboutir à relâcher des terroristes.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Mercredi, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne ont reçu la famille d’Olivier Vandecasteele, un Belge détenu en Iran depuis le mois de février. Cette famille vit une angoisse extrême depuis que le travailleur humanitaire a été arrêté et mis à l’isolement complet dans la prison d’Evin, au nord de Téhéran. Il souffre de malnutrition, d’une infection au pied et subit des «interrogatoires opprimants».

La pression migratoire s’accentue en Belgique L’Etat risque de payer d’importantes astreintes s’il ne parvient pas à loger les candidats à l’asile

Si le nom d’Olivier Vandecasteele s’est retrouvé à l’avant de l’actualité, c’est parce qu’il est au cœur de la partie diplomatique qui se joue entre Bruxelles et Téhéran. Une partie qui tourne à l’avantage du régime iranien. Le 6 juillet dernier en effet, la commission des Relations extérieures de la Chambre belge a approuvé un projet de loi d'assentiment organisant la possibilité de transfèrement de prisonniers entre le royaume et l'Iran.

Le texte a provoqué beaucoup de remous dans la majorité comme dans l’opposition, au motif qu'on ne traite pas avec un État voyou. «Mais d'un point de vue rationnel, c'est la meilleure option. Ce traité correspond à tous les standards du droit international», a expliqué le ministre Van Quickenborne. Peu auparavant, le libéral flamand avait révélé le sort peu enviable réservé à Olivier Vandecasteele dans les geôles iraniennes.

Un projet d'attentat déjoué

Les enjeux sont clairs. Pour récupérer le travailleur humanitaire, la Belgique devra faire preuve de souplesse. Et la crainte est bien que l'homme ne soit échangé contre un diplomate iranien nommé Assadolah Assadi, condamné en 2021 par la justice belge pour un projet d'attentat contre un rassemblement d'opposants au régime de Téhéran, à Villepinte, près de Paris. L’attentat avait échoué.

A Molenbeek, des coups de feu et un enjeu politique Le trafic de drogue remet la commune bruxelloise sous les projecteurs de l’actualité.

Ce sont les services de renseignement belges qui avaient déjoué ce plan susceptible de faire de lourds dégâts humains, 15.000 à 20.000 personnes étant présentes lors du rassemblement. Déguisé en touriste, Assadollah Assadi avait reçu un colis d’explosif de deux Anversois d’origine iranienne, eux aussi condamnés depuis par la justice belge. Il fut soupçonné en outre d’avoir transporté 500 grammes de TATP dans une valise diplomatique. Il a toujours nié les faits.

Le ministre de la Justice Van Quickenborne ne cache pas que la Belgique, comme d’autres pays occidentaux, subit d’importantes pressions iraniennes. Mais pas seulement.

Des parlementaires américains inquiets

Un groupe de parlementaires américains a écrit au Premier ministre Alexander De Croo pour l’encourager à rejeter le traité belgo-iranien. L’initiative n’a pas plu à «Van Quick» qui a brandi un tweet de Donald Trump datant de 2019 et applaudissant l'aboutissement de négociations avec l'Iran. Des négociations qui portaient déjà sur des prisonniers. «Je peux accepter beaucoup de choses, mais pas que notre pays reçoive une leçon de parlementaires américains. Aux USA, il n'y a pas eu de poursuite, de condamnation et de peine de prison, non: un deal!», a lancé Vincent Van Quickenborne.

Les opposants au régime iranien ont fait part à plusieurs reprises de leur colère lors de manifestations organisées à Bruxelles. Sur les calicots, on pouvait lire le mot «lâcheté».

Quant à la France qui a failli assister à un énième carnage à Villepinte, elle est soucieuse. Elle suit avec «une attention particulière» le traité négocié entre la Belgique et l’Iran. Le Quai d’Orsay rappelle que la lutte contre le terrorisme constitue une «priorité pour la France», sans tolérance aucune vis-à-vis des organisations qui le promeuvent et de tous les acteurs, individus, entités ou États, qui y apportent leur soutien.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.