Prise d'otages dans le Xe arrondissement de Paris

Une prise d'otage était en cours mardi après-midi dans un immeuble du Xe arrondissement de Paris, conduisant à une intervention de la police, a déclaré la préfecture de police sur Twitter.

(AFP) - Plusieurs personnes étaient retenues en otage mardi après-midi par un homme «aux motivations encore floues» dans un immeuble du Xe arrondissement de Paris, a-t-on appris de sources concordantes.

«Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un déséquilibré aux motivations encore floues», ont indiqué des sources policières. Le forcené a déclaré à la police «être armé et retenir des otages» depuis 16H00 dans un immeuble de ce quartier animé du centre de Paris, a précisé une source policière à l'AFP.





DIRECT - Prise d’otage à Paris 10 : Situation toujours en cours. Important dispositif police et pompiers sur place. La BRI est sur zone. pic.twitter.com/MZm0OWXDub — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 juin 2018

«Des négociations sont en cours» avec le preneur d'otages et les policiers de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Paris.

Un homme qui était retenu par le forcené a réussi à se sauver avant l'intervention de la BRI. Il a été légèrement blessé au cours d'un échange de coups, a précisé à l'AFP une source policière.

Un important périmètre de sécurité a été mis en place autour de la rue des Petites écuries, fréquentée notamment pour ses bars et restaurants. De nombreux pompiers et policiers casqués et équipés de fusils d'assaut étaient postés autour du périmètre.

Ne relayez pas de fausses rumeurs. Intervention de la @prefpolice en cours à #paris10 suite à une prise d'otage. — Préfecture de police (@prefpolice) 12 juin 2018

Des parents venus chercher leurs enfants dans une crèche située dans cette rue ont néanmoins été autorisés à entrer dans le périmètre, a constaté un journaliste de l'AFP Plusieurs dizaines de personnes qui se trouvaient dans le périmètre ont par ailleurs été évacuées par les forces de l'ordre dans le calme.

La France vit sous une constante menace terroriste depuis le début d'une vague d'attentats jihadistes en 2015. Le mois dernier, un Français de 20 ans né en Tchétchénie avait attaqué au couteau des passants dans le quartier parisien de l'Opéra, tuant un homme, une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique.





