Pression maximale sur l’automobiliste belge

La hausse du prix des carburants routiers n'a toujours pas conduit le gouvernement à prendre des mesures concrètes.

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles)- Comme partout ailleurs en Europe, les prix de l'énergie s'envolent en Belgique avec le conflit russo-ukrainien. Que le pays n'importe que 6% de gaz russe n'y change rien : la facture des ménages sera salée. A la pompe, l'essence 95 flirte avec les 2 euros. Le prix pour le diesel de roulage est monté dans certaines stations jusqu'à 2,44 euros.

Au cours de la semaine écoulée, plus d'une centaine de stations-service sur les 3.126 que compte la Belgique ont fermé pour protester. Motif : les augmentations décidées par les autorités ne sont pas suffisantes et suffisamment rapides pour éponger l'inflation des carburants qu'elles doivent stocker.

Le problème vient de la réglementation mise en place lors du premier choc pétrolier, en 1974. Un mécanisme fixant automatiquement un prix maximum, plus ou moins directement lié à l'évolution des prix sur les marchés internationaux, avait alors remplacé un système d'autorisations préalables trop pesant.

« Un gouvernement doit être prudent avec ses ressources »

Aujourd'hui, le mécanisme de 1974 pénalise le millier de distributeurs indépendants qui n'ont que leur marge au litre pour vivre, et ne peuvent compter sur l'appui d'une grande enseigne pétrolière.

Automobilistes et revendeurs : tout le monde se tourne vers le gouvernement, mais le Premier ministre belge Alexander De Croo traîne des pieds. Il promet que « des mesures supplémentaires seront prises dans les jours à venir ». « Mais je dois aussi tenir compte de l'impact financier : un gouvernement doit être prudent avec ses ressources, les poches du gouvernement ne sont pas infinies. » Le covid a coûté très cher à la Belgique, et les carburants rapportent gros en accises...

Alexander De Croo estime par ailleurs qu'il « faut agir au niveau européen, et au niveau européen, il faut intervenir dans les marchés de gros. Moi, je crois au libre marché mais quand le marché est devenu hystérique et complètement irrationnel, il faut intervenir. (…) On suspend les cours. Si les marchés ont un impact à ce point nuisible sur la société, il faut intervenir. » L'idée, expliquait-il à la veille du sommet européen de Versailles, est de définir un « cap » européen pour le marché du gaz, qui détermine les autres prix. « Si les prix dépassent le plafond qu'on s'est fixé, les transactions n'ont pas lieu, elles ne comptent pas. Cela va donner un message aux marchés. Le risque, c'est que certaines transactions n'aient pas lieu. »

Plusieurs propositions sur la table

Mais l'automobiliste, lui, attend des mesures très concrètes et immédiates. Pour l'instant, le gouvernement lui conseille à sa manière de consommer moins – ce qui est bon en outre pour les objectifs climatiques. Dès le 1er avril, les propriétaires de stations-service qui proposent trois types de carburant ou plus (essence 95, diesel, GPL, électricité, hydrogène et GNC) devront apposer une affiche indiquant le coût moyen aux 100 kilomètres.

Et pour le reste, plusieurs mesures sont envisagées dont le « cliquet inversé » qui régule les prix à la pompe en jouant sur le volume d'accises au litre. D'autres propositions sont sur la table, au plan domestique cette fois, comme la baisse à 6% de la TVA sur le gaz, après la baisse pratiquée pour l'électricité en février dernier. La gauche réclame également un nouvel élargissement du tarif social gaz-électricité pour inclure une partie de la classe moyenne.

Une première mesure très concrète a été mise en place samedi : le nouveau prix maximum du gasoil de chauffage s'élève à 1,1046 euro par litre, pour une commande d'au moins 2.000 litres. Il était monté à 1,39 euro le litre. La mesure devrait permettre au consommateur de mieux terminer l'hiver.

