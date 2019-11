Le Premier ministre britannique affronte le chef de l'opposition travailliste, mardi soir, dans un débat télévisé. A l'approche des élections du 12 décembre, dominées par le thème du Brexit, le match s'annonce serré.

Premier round entre Johnson et Corbyn

Le Premier ministre britannique affronte le chef de l'opposition travailliste, mardi soir, dans un débat télévisé. A l'approche des élections du 12 décembre, dominées par le thème du Brexit, le match s'annonce serré.

(AFP) - Arrivé au pouvoir fin juillet, le chef du gouvernement conservateur Boris Johnson met son adversaire travailliste, Jonathan Corbyn sous pression à l'approche du scrutin qui devrait permettre de désigner une nouvelle majorité parlementaire. Et l'actuel Premier ministre anglais d'exploiter à fond l'un de ses principaux atouts: l'accord de sortie de l'Union européenne qu'il a négocié avec Bruxelles.

Johnson compte sur ce scrutin pour obtenir la majorité au Parlement qui lui a fait défaut pour tenir sa promesse de réaliser le Brexit, désormais repoussé à la fin janvier. Le débat, diffusé sur la chaîne ITV, doit commencer à 20h et durer une heure. Dans une lettre à Jeremy Corbyn lundi soir, Boris Johnson, 55 ans, est venu titiller son rival sur l'un de ses points faibles, en le pressant de questions sur sa position sur le Brexit. Un dossier qui a valu à Jeremy Corbyn des contestations au sein même du Labour.

A presque 40% des intentions de vote, les conservateurs de Boris Johnson sont largement en tête, contre 29% pour le Labour de Corbyn, selon l'agrégateur de sondages Britain elect. Photo : AFP

Le leader travailliste a annoncé qu'en cas de victoire, il négocierait avec l'UE un nouvel accord, qu'il soumettrait dans les six mois de son arrivée au pouvoir un nouveau référendum offrant aussi l'option d'un maintien dans l'Union européenne. Mais il a toujours refusé de dire quelle serait sa position, affirmant qu'il laisserait les électeurs trancher.

Plus de «tergiversations et de retard», l'accuse à l'envi Boris Johnson, promettant un avenir radieux à un Royaume-Uni qui deviendrait «l'endroit le plus formidable sur terre» pour vivre, entreprendre, respirer...

Trois autres débats télévisés sont programmés d'ici au vote, dont un seul n'opposant que Boris Johnson et Jeremy Corbyn.