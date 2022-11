Mardi, il sera décidé si les deux prochaines années seront agréables ou difficiles à supporter pour Joe Biden. Onze questions et réponses sur les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Pourquoi les midterms sont-ils si importants aux Etats-Unis ?

Par Thomas Spang (Washington)

Ce mardi, les Américains décideront de la majorité au Congrès et de nombreux sièges de gouverneurs dans les Etats. Notre correspondant à Washington, Thomas Spang, répond aux principales questions concernant les élections de mi-mandat.

Pourquoi les élections du Congrès s'appellent-elles midterms aux États-Unis ?

La Constitution américaine stipule que l'ensemble des membres de la Chambre des représentants et un tiers des sénateurs doivent être renouvelés tous les deux ans. Ainsi, les élections au Congrès coïncident parfois avec celles de la Maison Blanche ou se situent exactement au milieu d'une présidence.

Qui est élu ?

Les 435 députés de la Chambre des représentants sont élus. Au Sénat, 35 des 100 sièges sont en jeu cette année. C'est un de plus que d'habitude, car il faut élire un successeur au sénateur démissionnaire de l'Oklahoma, James Inhofe. En outre, les gouverneurs de 36 des 50 États américains seront renouvelés. S'y ajoutent les fonctionnaires élus dans les États, les maires et autres décisions locales. Enfin, les électeurs voteront sur 129 initiatives.

Si les républicains gagnent les élections de mi-mandat, l'ex-président Donald Trump en profitera probablement pour tenter un retour. Photo: AFP

Comment vote-t-on lors des élections de mi-mandat ?

Tous les citoyens âgés de plus de 18 ans ont le droit de voter. Toutefois, pour exercer leur droit de vote, ils doivent d'abord s'inscrire dans leur État. C'est pourquoi les démocrates et les républicains, mais aussi des groupes interpartis, investissent de nombreuses ressources pour attirer les premiers et les nouveaux électeurs. Proportionnellement à leur population, les États obtiennent des députés en fonction de leur taille. Dans le Wyoming, peu peuplé, il y a exactement un représentant, tandis que l'État le plus peuplé, la Californie, en envoie 52 à Washington. Ils se présentent dans des circonscriptions électorales qui sont redécoupées à intervalles réguliers par les parlements des États. Au Sénat, chaque État a droit à deux sièges - le Wyoming y a donc le même poids que la Californie.

Quel est le taux de participation attendu ?

Le nombre de votants aux midterms est généralement bien inférieur à celui des élections présidentielles. Pendant la moitié de la présidence de Donald Trump (2018), le taux de participation a été exceptionnellement élevé, avec 49 %. Alors que près de deux Américains sur trois âgés de plus de 65 ans ont voté, moins d'un jeune électeur sur trois (18-24 ans) a participé au scrutin. Les femmes ont proportionnellement voté plus que les hommes, les personnes ayant un niveau d'éducation élevé ont voté plus que les ouvriers. Il existe également des différences de participation entre les ethnies, les populations rurales et urbaines et les groupes de revenus.

De petits changements dans la démographie attendue de l'électorat peuvent entraîner de grandes différences dans le résultat.

Quelles sont les conséquences de la mobilisation des électeurs sur l'issue des midterms ?

Compte tenu du faible taux de participation, tout dépendra de qui se présentera au bureau de vote mardi. De petits changements dans la démographie attendue de l'électorat peuvent entraîner de grandes différences dans le résultat. Et faire mentir les sondages. En 2018, la participation supérieure à la moyenne des femmes dans l'Amérique suburbaine a aidé les démocrates à remporter une majorité à la Chambre des représentants. A côté de cela, il est important de motiver les partisans de son propre parti.

Quels sont les pronostics pour cette année ?

Les Américains sont divisés sur la question de savoir qui doit diriger le Congrès. Si l'on ramène les choses aux différentes courses, les républicains ont un avantage lors des élections à la Chambre des représentants. Ils ne doivent y gagner que cinq sièges pour obtenir une majorité et faire de Kevin McCarthy le nouveau «Speaker». Historiquement, le parti du président perd en moyenne 29 mandats lors des midterms. L'une des rares exceptions a été les élections de mi-mandat après le 11 septembre 2001, lorsque les républicains ont gagné des sièges sous la présidence de George W. Bush. Les pronostics de portails tels que «FiveThirtyEight», le «Cook Report» et d'autres analyses de sondages prévoient une course au coude à coude au Sénat.

Quelles sont les circonscriptions qu'il faudra surveiller avec attention?

Selon une analyse de la chaîne de télévision CBS, 80 des 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu. Cela signifie que dans ces circonscriptions, les candidats ne sont généralement pas séparés par plus de cinq points. Dans les autres circonscriptions, les résultats sont quasiment acquis en raison de la composition démographique. Cela s'explique par le «gerrymandering», qui permet aux différents États de façonner les circonscriptions à l'avantage du parti majoritaire. La majorité à la Chambre des représentants pourrait se jouer dans 30 circonscriptions où, en l'état des sondages, il y a de véritables coude à coude.

Et qu'en est-il du Sénat ?

La majorité au Sénat devrait se jouer dans une demi-douzaine d'Etats, où les sondages actuels laissent présager une finale en forme de coup de cœur. Les démocrates tentent de gagner des sièges en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et dans le Wisconsin, les républicains en Californie, en Géorgie, dans le Nevada et l'Arizona. L'issue des courses dans l'Ohio, en Floride et dans le New Hampshire promet également d'être passionnante.

Pour le président américain Joe Biden, les midterms sont un premier test après son élection il y a deux ans. Photo: dpa

Quels sont les enjeux des midterms ?

Les partis mettent l'accent sur des points différents. Alors que les démocrates fustigent les conséquences de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis sur l'avortement pris en juin et mettent en avant l'attaque contre la démocratie le 6 janvier 2021 et la vigueur du marché du travail, les républicains jouent sur les craintes d'inflation, de réfugiés à la frontière sud et de hausse de la criminalité dans les villes. Les chiffres préliminaires indiquent que le thème de l'avortement mobilise les femmes plus que la moyenne cette année. Les instituts de sondage estiment donc qu'une surprise le jour des élections n'est pas à exclure.

Les observateurs s'attendent à ce que l'issue des midterms ait une influence sur la décision de Biden de briguer ou non un second mandat.

Que signifient les élections de mi-mandat pour le président américain Joe Biden?

Joe Biden ne figure sur aucun bulletin de vote lors des midterms. Mais traditionnellement, les élections de mi-mandat sont la première occasion pour les électeurs d'exprimer un vote de satisfaction sur la politique d'un président. Selon une moyenne de «FiveThirtyEight», 51,7 % des Américains ne sont pas satisfaits de la politique menée par Biden. C'est pourquoi les républicains tentent de faire des midterms un référendum sur Biden, tandis que les démocrates veulent placer les électeurs devant un choix d'orientation. Ils misent sur le fait que Donald Trump avec 54,1% de rejet, soit encore plus impopulaire.

Joe Biden peut-il continuer s'il perd la majorité au Congrès ?

Oui, car contrairement au système parlementaire, sa présidence ne dépend pas d'une majorité au Congrès. Mais il devra partager le pouvoir. Il ne pourra pas faire voter de loi sans les républicains et serait sous perfusion du budget fédéral. Il serait ce qu'on appelle aux États-Unis un «canard boiteux». En même temps, il doit s'attendre à une pléthore d'enquêtes qui l'occuperont. A l'inverse, lui ou tout autre candidat démocrate aux élections présidentielles de 2024 peut faire porter le chapeau aux républicains. Les observateurs s'attendent à ce que le résultat des midterms ait une influence sur la décision de Biden de briguer ou non un second mandat.

