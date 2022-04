De nombreux Ukrainiens retournent dans les régions que leur armée contrôle à nouveau. Mais qu'est-ce qui les attire, eux et même des étrangers, dans ce pays dévasté par la guerre?

Retour en zone de guerre

Pourquoi de nombreux Ukrainiens retournent dans leur pays?

(dpa) - Une heure avant le départ du train pour Kiev, une longue file d'attente s'est déjà formée devant la gare de Przemysl, dans le sud de la Pologne. Des centaines de personnes attendent patiemment devant le contrôle des passeports. Derrière elles, sur une voie spéciale, se trouve l'Intercity aux reflets argentés qui doit les emmener en Ukraine.

Antonina Belinska pousse sa grande valise rouge à roulettes. Après le début du conflit il y a un peu plus de six semaines, cette créatrice de costumes de cinéma de 40 ans a fui Kiev. Elle a trouvé refuge au Danemark - et même du travail dans son domaine. Malgré tout, elle souhaite maintenant retourner dans son pays pour une semaine: «Je ne peux pas m'en empêcher, mon ami me manque». La situation sécuritaire s'est justement un peu détendue, estime Antonina, «on peut aussi s'habituer à la guerre».

On peut aussi s'habituer à la guerre. Antonina Belinska

C'est apparemment ce que pensent de nombreux Ukrainiens en ce moment. L'armée ukrainienne a récemment reconquis quelques villes et régions, surtout dans le nord, tandis que les Russes concentrent leurs attaques sur l'est du pays. Actuellement, moins de personnes fuient l'Ukraine que lors des premières semaines de la guerre - et ils sont plusieurs à oser revenir dans leur pays.

La grande affluence est terminée

C'est ce que montrent les chiffres des gardes-frontières polonais. Au total, plus d'un quart de million d'hommes, de femmes et d'enfants sont entrés en Ukraine depuis le début de la guerre depuis la Pologne.

Au poste frontière de Medyka, à 12 kilomètres à l'est de Przemysl, le changement est perceptible. La grande affluence avec des heures d'attente est terminée - du moins pour le moment. De petits groupes de réfugiés arrivent d'Ukraine. Leur nombre s'équilibre presque avec ceux qui se dirigent vers l'est en Ukraine.

3 Antonina Belinska, costumière de Kiev, revient de Pologne en train vers la capitale ukrainienne. Photo: dpa

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Antonina Belinska, costumière de Kiev, revient de Pologne en train vers la capitale ukrainienne. Photo: dpa Irina et Oleg attendent avec leur teckel et leur fille (pas sur la photo) devant le poste frontière de Medyka, côté polonais, avant de poursuivre leur route vers l'Ukraine. Photo: dpa L'Américain John de «Bomb Techs Without Borders» se rend pour la première fois en Ukraine afin d'aider à désamorcer des armes. Photo: dpa

Devant la gare de Przemysl, la file de passagers pour le train à destination de Kiev avance lentement. Le retraité Vitalij (73 ans) veut rejoindre sa ville natale de Tchernihiv. Le 20 mars, il a fui vers la Pologne avec sa femme, sa fille et ses trois petits-enfants. La famille est hébergée dans un monastère à Tuchow, dans le sud de la Pologne. Mais Vitalij rentre désormais seul. «Je dois planter des pommes de terre. Ma maison est encore debout, ils ont bombardé celle du voisin». Il a mal supporté de manger «le pain des autres», dit le vieil homme en parlant de son séjour en Pologne. Et d'ajouter, presque avec entêtement: «C'est toujours mieux à la maison».

Ma maison est encore debout, celle du voisin a été bombardée. Rentner Vitalij

Tamara (70 ans) et sa fille Irina (42 ans) veulent également retourner à Kiev. Elles sont arrivées en Pologne début mars. Les habitants du pays voisin les auraient accueillies avec une grande hospitalité. «Ici, c'est calme, il n'y a pas d'obus. Mais ce n'est pas la maison», explique Tamara à propos de la Pologne. Et Irina raconte que le patron du salon de beauté dans lequel elle travaillait comme esthéticienne à Kiev a déjà demandé à tous les employés de revenir, car l'activité a repris.

Se libérer des mines

Greg, originaire du Michigan, porte un énorme sac à dos et traîne derrière lui deux lourds sacs au look camouflage. Il a servi six ans dans l'armée américaine et s'est également rendu en Afghanistan, raconte ce jeune homme de 27 ans à la barbe sombre. Aujourd'hui, il veut se battre en Ukraine. «Je veux libérer le peuple ukrainien du mal que Poutine lui fait».

John, de Caroline du Nord, veut lui aussi libérer l'Ukraine des mines et des bombes non explosées qui y traînent. Cet homme de 69 ans de Caroline du Nord, qui préfère garder son nom de famille pour lui, travaille pour l'organisation non gouvernementale américaine «Bomb Techs Without Borders». Avec d'autres spécialistes, il veut aider l'armée ukrainienne à rendre inoffensifs les engins non explosés.

Les plus dangereux sont les pièges explosifs que les Russes ont placés dans de nombreuses maisons sur des objets apparemment inoffensifs. «Ils sont faits maison. On ne sait jamais vraiment comment ils fonctionnent», détaille l'expert en explosifs. Il est ensuite l'un des derniers à monter dans le train.

