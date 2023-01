La directrice du FMI Kristalina Georgieva exhorte à davantage de coopération - la locomotive économique qu'est la Chine est pour l'instant en panne.

Pourquoi 2023 sera une année plus difficile que 2022

La directrice du FMI Kristalina Georgieva exhorte à davantage de coopération - la locomotive économique qu'est la Chine est pour l'instant en panne.

(MeM) - Selon le Fonds monétaire international (FMI), cette année sera encore plus difficile que 2022, a déclaré la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva dimanche dans une interview à la chaîne de télévision américaine CBS. Les trois grandes économies - les Etats-Unis, l'UE et la Chine - sont en train de ralentir en même temps, a-t-elle expliqué.

Le FMI a déjà averti en octobre que plus d'un tiers de l'économie mondiale se contracterait et qu'il y avait 25% de chances que le PIB mondial croisse de moins de 2% en 2023, ce qu'il définit comme une récession mondiale. Ce mois-ci, le Fonds monétaire mettra à jour ses prévisions pour la nouvelle année.

La Chine a misé sur le lockdown plutôt que sur la vaccination

La Chine en particulier est confrontée à de gros défis. «Pour la première fois en 40 ans, la croissance chinoise sera probablement égale ou inférieure à la croissance mondiale en 2022», a déclaré Kristalina Georgieva. L'assouplissement des restrictions covid entraîne ces dernières semaines une augmentation du nombre de décès en Chine, car le pays ne dispose pas de vaccins efficaces et a préféré miser sur le «zéro covid» plutôt que de développer des traitements antiviraux. La directrice générale du FMI s'attend à ce que la Chine reprenne du poil de la bête sur le plan économique vers la fin de l'année.

L'économie américaine serait «la plus résistante» en 2023. Elle pourrait même «éviter une récession». Kristalina Georgieva estime que la moitié des pays de l'UE entreront en récession en 2023, et que ce sera le cas d'un tiers des pays du monde entier. Les mesures d'aide seront plus coûteuses. En ce qui concerne la dépendance excessive vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement mondiales, Georgieva déclare : «Nous nous sommes trop concentrés sur les coûts, mais comment rendre les produits moins chers? Et le covid, puis la guerre insensée que la Russie a lancée contre l'Ukraine, montrent que cela ne suffit pas».

L'économiste exhorte les gouvernements à ne pas surcharger leurs propres budgets face à l'augmentation des coûts d'emprunt dans les mesures de soutien à l'économie. «Ce qui me donne de l'espoir», déclare la directrice du FMI, «c'est que je sais que nous pouvons relever les défis les plus dramatiques si nous travaillons ensemble.»

