Une centaine de vols ont encore été annulés mercredi à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem en raison d'une grève des bagagistes, dont l'issue semblait en vue selon les médias belges.

Possible fin de conflit à l'aéroport de Bruxelles, encore des vols annulés

Une centaine de vols ont encore été annulés mercredi à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem en raison d'une grève des bagagistes, dont l'issue semblait en vue selon les médias belges.

AFP - Cent vols sur 620 ont été annulés pour l'ensemble de la journée, septième jour de grève des bagagistes, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'aéroport. Un projet d'accord entre les syndicats et la direction de la société de manutention aéroportuaire Aviapartner, qui gère les bagages de 29 compagnies, a été conclu à l'aube à l'issue d'une nuit de négociations et doit être présenté à 11H00 aux salariés, a rapporté l'agence Belga.

Aéroport de Bruxelles: 130 vols annulés Quelque 130 vols sur 630 prévus lundi à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem ont été annulés en raison d'une grève de bagagistes débutée jeudi soir, a indiqué Brussels Airport, la société qui exploite l'aéroport.

Selon le syndicat UBT-FGTB, le texte négocié entre la direction et les représentants des salariés prévoit une augmentation du nombre de contrats pour les intérimaires ainsi qu'une prime, rapporte Belga. Une trentaine de compagnies, dont British Airways, El Al, Iberia, KLM, SAS, Ryanair et TUI Fly sous-traitent à Aviapartner le chargement et le déchargement des bagages en soute.

Aviapartner est avec Swissport un des deux prestataires opérant à Zaventem pour les bagages. L'aéroport de Zaventem est la plus grande plateforme du trafic aérien en Belgique. Il a accueilli près de 25 millions de passagers en 2017 contre 7 millions pour celui de Charleroi (sud), le numéro deux national.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.