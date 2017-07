(AF) - Un homme avait lancé l'alerte, début juillet, en diffusant une vidéo sur le web où il dénonçait une pollution à l'acide ordonnée par ArcelorMittal.

Dans un communiqué adressé aux médias mardi, ArcelorMittal Florange donne les principales conclusions de son enquête interne, qui ont été remises aux autorités:



«Aucun déversement d’acide pur n'a été effectué ni dans le centre de stockage de résidus ni, et encore moins, dans la nature. L’acide utilisé sur la ligne de décapage est systématiquement régénéré et réutilisé.»

«Ce que l’on voit dans la vidéo publiée il y a quelques semaines est un mélange de boues d’hydroxyde de fer qui contient du chlorure et qui est légèrement acide par nature. Ces boues sont « non dangereuses ». Le dépôt de ce résidu sur cette zone de stockage est parfaitement autorisé par la DREAL en vertu d’un arrêté préfectoral. La température de cette boue peut atteindre 30°C lorsqu'elle est déchargée, tandis que la température extérieure était comprise entre -3 et 3°C le jour présumé de la vidéo, ce qui explique la vapeur que l’on voit sur la vidéo. La coloration jaune des boues visibles sur la vidéo est liée à la nature même du produit et à sa teneur en fer et en chlorure.»

«Aucune pollution acide n'a été enregistrée dans ou autour du centre de stockage de résidus. Tous les résultats des analyses des sols et des eaux disponibles montrent l’absence de déversement d’acide sur la zone concernée. De plus, les analyses des eaux de surface et des eaux souterraines menées à ce jour autour de la zone démontrent également l’absence d’impact sanitaire ou environnemental.»



Alors employé d'un sous-traitant d'ArcelorMittal, cet ouvrier avait dénoncé le déversement sauvage d'une substance acide qu'il devait déverser dans la nature, dans le crassier de Marspich, près de Hayange. «On balance de l'acide, en pleine nature, pour nos gosses», disait cet homme dans la vidéo où l'on voit un liquide jaune et fumant sortir par des tuyaux connectés à un camion citerne sur lequel apparaît le sigle signalant le transport de substances dangereuses. La vidéo a fait le tour du web, l'information a été reprise par de nombreux médias papier, web, radio et télévision.



«Le centre de stockage, appelé communément « crassier de Marspich » est une zone contrôlée du site de Florange, où ArcelorMittal est autorisé à déposer et stocker des coproduits et des résidus, conformément aux prescriptions de son arrêté préfectoral d’exploitation», précise encore le communiqué.





«Il repose sur des sols imperméables qui constituent une barrière naturelle pour les eaux souterraines et l’ensemble des eaux de ruissellement sont collectées et traitées sur les stations d’ArcelorMittal. La nature des résidus autorisés et leurs conditions de stockage sont définies par la réglementation et régulièrement contrôlées par des analyses d'eau et inspections par les autorités locales compétentes.»





ArcelorMittal a porté plainte contre X suite à ces «allégations».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.