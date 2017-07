Un chauffeur de camion, sous-traitant de l'entreprise ArcelorMittal Florange affirme avoir déversé pendant trois mois des centaines de mètres cubes d'acide dans la nature au lieu de recycler la matière dangereuse. Il regrette aujourd'hui d'avoir lancé l'alerte.



Aujourd'hui sans emploi, il a expliqué à Franceinfo qu'il ne parvient plus à trouver d'emploi.



Le chauffeur explique qu'il ne trouve plus de travail et vit avec le chômage: "Je suis un chauffeur qualifié, j'ai tous les permis, je connais très bien la région lorraine, je suis polyvalent, mais je ne trouve pas de travail. Et quand je vais dans les boîtes d'intérim, c'est écrit "urgent, recherche chauffeur" et quand je pose mon CV il n'y a pas d'appel. Trouver du travail dans le transport, dans la région, c'est grillé pour moi", avoue-t-il au micro de Franceinfo.

Après ces déclarations, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Thionville pour atteinte à l'environnement.

L'entreprise a porté plainte contre X après les accusations de pollution. La communauté d'agglomération du Val de Fensch a également déposé plainte contre X et entend se constituer partie civile dans ce dossier. L'enquête a été confiée au Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Metz.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.