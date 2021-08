Londres et Bruxelles sont parvenus à un accord jeudi soir concernant les citoyens du Royaume-Uni: pour des voyages de «courte durée» dans certains pays européens, il n'est plus nécessaire de présenter une autorisation ou un permis de travail. Et vice versa.

Politique

Les touristes britanniques dispensés de visa en UE

(DPA) Huit mois après l'entrée en vigueur du Brexit, le Royaume-Uni et l'Union européenne peaufinent leurs accords bilatéraux. Jeudi soir, les deux parties ont franchi un nouveau cap, en dispensant les citoyens britanniques de visa ou permis de travail pour les «séjours de courte durée», au sein de l'UE a annoncé le ministère britannique de la Culture.

En tout, 18 Etats membres sont concernés par la mesure, dont le Luxembourg, et la durée de cette exemption varie pour chacun d'entre eux. D'autres, comme l'Espagne, entendent mener les négociations de leur côté. En ce qui concerne le Royaume-Uni, Londres autorisait déjà les ressortissants européens à séjourner sur son territoire pendant trois mois sans autorisation spécifique.

La mesure bénéficie notamment aux artistes britanniques, qui exhortent depuis plusieurs mois le gouvernement à faire pression sur Bruxelles. Certains chanteurs comme Elton John ou Ed Sheeran ou acteurs tels que Ian McKellen et Patrick Stewart déploraient notamment le fait de devoir payer des droits de séjours coûteux pour partir en tournée européenne. Une demande visiblement entendue par Ed Vaizey, ministre britannique de la Culture. «Il est important que les artistes puissent montrer au monde le meilleur de la créativité britannique», a-t-il déclaré.

L'assouplissement des mesures sanitaires pour les voyageurs en provenance des îles britanniques devrait également faciliter la tenue de ces tournées. Depuis le 31 juillet, les personnes arrivant au Luxembourg depuis le Royaume-Uni sont dispensées de quarantaine. Un allègement du protocole sanitaire justifié par le fait que «le variant Delta est devenu majoritaire» au sein du Grand-Duché, a expliqué le ministère de la Santé dans une réponse parlementaire. Entre le 13 et le 31 juillet, 603 personnes ont déclaré avoir voyagé entre Londres et Luxembourg.

