Réunis au Royaume-Uni ce weekend, les chef d'Etat des sept puissances ont affirmé dimanche leur volonté de mettre fin à la pandémie par la distribution ou le financement de sérums anti-covid. Les ONG de leur côté jugent cet accord «décevant».

International 2 min.

Politique

Le G7 promet «plus d'un milliard de doses» de vaccins

Réunis au Royaume-Uni ce weekend, les chef d'Etat des sept puissances ont affirmé dimanche leur volonté de mettre fin à la pandémie par la distribution ou le financement de sérums anti-covid. Les ONG de leur côté jugent cet accord «décevant».

(AFP) - A l'issue d'un sommet de trois jours au Royaume-Uni, les dirigeants des grandes puissances du G7 ont fait une promesse: d'ici fin 2022, les Etats membres se sont engagés à distribuer «plus d'un milliard de doses» de vaccins contre le covid. Si 870 millions devraient être fournies directement au dispositif Covax, le reste fera l'objet d'un financement auprès des laboratoires. Ce qui porte l'engagement du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et du Canada à deux milliards de doses depuis le début de la pandémie.

L'OMS veut que les laboratoires priorisent Covax L'Organisation mondiale de la santé a demandé aux fabricants de vaccins contre le covid de réserver 50% de leur production vaccinale au dispositif international. Le but: soutenir les campagnes vaccinales des pays les plus pauvres.

Les dirigeants ont demandé en outre une enquête plus poussée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'origine du virus en Chine. Ils ont également défini un plan de bataille avec l'espoir que le monde soit prêt en moins de 100 jours pour faire face à une nouvelle pandémie.

En revanche, le G7 ne s'est pas prononcé sur la suspension des brevets, qui permettrait une production de masse partout à travers le monde. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, favorable à cette levée, semble ne pas avoir convaincu ses homologues. Au point que l'ONG ONE Campaign, qui lutte contre la pauvreté et le Sida, a qualifié le sommet de «décevant», le jugeant «incapable de répondre à l'urgence du moment». «La conséquence de ce sommet terne sera de prolonger une pandémie qui coûtera plus de vie et de moyens de subsistance, non seulement dans le monde mais aussi dans les pays du G7», a estimé Tom Hart, un responsable de l'ONG.

Protéger les monopoles et les milliards de profits d'une minorité vs protéger la pop° mondiale et assurer un accès juste aux #vaccins et à la santé... un choix cornélien ? 🤔

Avec @SandraLhoteFer nous avons choisi notre camp : ça sera la justice, la solidarité et le bon sens ! https://t.co/OBGJtYSOlI — Oxfam France (@oxfamfrance) June 12, 2021

Un avis partagé par Anna Marriott, responsable de la politique de santé chez Oxfam. D'après elle, se préparer à une prochaine pandémie passe par la constitution «d'un réseau de fabricants de vaccins à travers le monde, financé et géré par les pouvoirs publics, libéré des contraintes de la propriété intellectuelle». Selon l'OMS, 11 milliards de doses au moins seraient nécessaires pour pouvoir vaincre la pandémie. Bien plus que le milliard promis par le G7 qui inclut de surcroit des engagements passés.