Plusieurs blessés après une agression au couteau dans un bus

Vingt ans après, l'équipe de France a remporté sa deuxième Coupe du monde de football en battant la Croatie 4-2, dimanche soir. Contrairement à 1998, les jeunes joueurs de l'équipe de France et acteurs de premier rang ont twitté leur bonheur tel qu'ils l'ont vécu en coulisses: en chantant et en s'amusant dans les vestiaires et lors de la conférence de presse finale!