Plus de 6.000 migrants arrêtés à Istanbul

Les autorités turques ont annoncé ce mercredi avoir arrêté en deux semaines plus de 6.000 migrants, dont des Syriens, vivant de manière «irrégulière» à Istanbul. Un coup de filet mené sur fond de fort sentiment anti-migrants en Turquie.

(AFP) – «Nous menons une opération depuis le 12 juillet (...) Nous avons attrapé 6.122 personnes à Istanbul, dont 2.600 Afghans. Une partie de ces personnes sont des Syriens», a déclaré le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu dans une interview avec la chaîne turque NTV. M. Soylu a démenti que des Syriens étaient expulsés vers leur pays déchiré par une guerre civile meurtrière depuis 2011, après que des ONG eurent affirmé avoir recensé des cas de personnes renvoyées en Syrie.



«Ces personnes, nous ne pouvons pas les expulser (...) Lorsque nous attrapons des Syriens qui ne sont pas enregistrés, nous les envoyons dans des camps de réfugiés», a-t-il affirmé, mentionnant un camp dans la province turque de Hatay, frontalière de la Syrie. Il a toutefois ajouté que certains Syriens choisissaient de rentrer de leur propre gré en Syrie.

La Turquie accueille sur son sol plus de 3,5 millions de Syriens ayant fui la guerre, dont 547.000 sont enregistrés à Istanbul. Les autorités affirment n'avoir aucun problème avec les personnes dûment enregistrées auprès des autorités à Istanbul, mais disent lutter contre les migrants vivant dans cette ville alors qu'ils sont enregistrés dans d'autres provinces, voire dans aucune province.

Le gouvernorat d'Istanbul a lancé lundi un ultimatum, qui expire le 20 août, enjoignant les Syriens y vivant illégalement de quitter la ville. Un groupement d'ONG syriennes a toutefois indiqué lundi que «plus de 600 Syriens», pour la plupart titulaires de «cartes de protection temporaires» délivrées par d'autres provinces turques, avaient été arrêtés la semaine dernière à Istanbul et renvoyés en Syrie.



La Coalition nationale de l'opposition syrienne, basée à Istanbul, a déclaré mardi qu'elle était entrée en contact avec les autorités turques pour discuter des dernières mesures prises contre les Syriens, appelant à stopper les «expulsions».



Son président, Anas al-Abda, a appelé le gouvernement turc à accorder un délai de trois mois aux Syriens concernés pour régulariser leur situation auprès des autorités. Ce tour de vis contre les migrants survient après la défaite du parti du président Recep Tayyip Erdogan lors des élections municipales à Istanbul, en juin, lors desquelles l'accueil des Syriens s'était imposé comme un sujet majeur de préoccupation les électeurs.



Pendant la campagne, le discours hostile aux Syriens s'était déchaîné sur les réseaux sociaux, avec le mot-dièse #LesSyriensDehors. D'après une étude publiée début juillet par l'Université Kadir Has à Istanbul, la part des Turcs mécontents de la présence des Syriens est passée de 54,5% en 2017 à 67,7% en 2019. Mardi, M. Soylu a indiqué que l'objectif de son gouvernement était d'expulser 80.000 migrants en situation irrégulière en Turquie, contre 56.000 l'an dernier.



Hausse de 30% du flux des migrants



Le flux des migrants et des réfugiés en provenance de Turquie vers la Grèce a augmenté entre le 20 juin et le 20 juillet de près d'un tiers par rapport à la même période l'année dernière, a révélé mercredi Georges Koumoutsakos, le ministre adjoint chargé de la Protection du citoyen.



En un mois, «plus de 3.000 arrivées au total ont été enregistrées sur les îles de Lesbos, Samos et Kos» en mer Égée, soit «une augmentation de 30% par rapport à la même période il y a un an», a souligné ce nouveau responsable de la politique migratoire dans un entretien avec la radio Skaï.



M. Koumoutsakos a toutefois assuré que cette vague n'était pas comparable à celle qui s'est produite pendant la crise migratoire de 2015 - au cours de laquelle presque un million de personnes sont entrées en Europe via les côtes turques et la Grèce. Mais «la question migratoire reste et restera pour longtemps à l'ordre du jour», a-t-il insisté, soulignant «l'inquiétude en Europe» à ce sujet.