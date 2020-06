Si la vie reprend peu à peu son cours au Luxembourg, le covid-19 continue de faire des victimes. Alors que la situation aux Etats-Unis est jugée «préoccupante», en Europe, certains pays font le choix de reconfiner localement.

International 2 min.

Plus de 473.000 morts dans le monde

(ASdN avec AFP) - Si l'état de crise prend fin au Luxembourg, le virus n'a lui pas dit son dernier mot. Depuis le début de la pandémie, plus de 9.161.460 cas de covid-19 ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Selon un dernier bilan établi par l'AFP, au moins 473.475 personnes sont décédées du virus dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre.



Avec 121.176 décès, les États-Unis restent le pays le plus touché. Les autorités sanitaires américaines se sont inquiétées mardi d'une poussée «préoccupante» de l'épidémie. Aux Caraïbes et en Amérique latine, actuel épicentre de l'épidémie, le bilan a dépassé mardi les 100.000 morts, dont plus de la moitié au Brésil. Au Pérou, plus de 200 policiers sont quant à eux morts du coronavirus et plus de 15.000 ont été contaminés en tentant de faire respecter le confinement.

Reconfinements locaux

En Europe, si la vie reprend peu à peu au Luxembourg, l'Allemagne a de son côté annoncé mardi un reconfinement à l'échelle locale qui concerne plus de 600.000 personnes face à l'éruption d'un important foyer de contamination parti du plus grand abattoir d'Europe. Le confinement de la région de Lisbonne a également été partiellement rétabli.

En Asie où la Corée du Sud a reconnu faire face depuis mi-mai à «une deuxième vague» de contaminations. Le pays doit faire face à de nouveaux cas, entre 35 et 50 par jour, essentiellement à Séoul et ses environs.

Déconfinement prudent

En Italie, les autorités médicales s'inquiètent d'une possible seconde vague. En Espagne, la Catalogne est revenue sur sa décision d'autoriser la réouverture des discothèques, n'autorisant à danser que les personnes se connaissant déjà, et seulement dans des restaurants ou des hôtels.

A l'inverse, en Europe, les Anglais vont retrouver pubs, coiffeurs et musées : le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé une nouvelle étape du déconfinement le 4 juillet.

Le dépistage massif atteint sa vitesse de croisière Plutôt lente au démarrage, la campagne de tests à grande échelle lancée le 27 mai a déjà permis de tester plus de 55.000 personnes, avec un taux de participation de 50%. L'objectif reste de détecter et de briser rapidement les chaînes d'infection.

Quant aux destinations de vacances, elles resteront limitées cette année. Les touristes de 12 pays européens jugés «sûrs» seront de nouveau les bienvenus en Finlande à compter du mois de juillet, a annoncé Helsinki, qui n'inclut pas la France, la Belgique ou l'Espagne dans cette liste pour l'instant.

