Le virus continue de faire des ravages. Face à la recrudescence des cas de contamination, certains pays d'Europe prennent des mesures.

International 2 min.

Plus de 44 millions de cas à travers le monde

Le virus continue de faire des ravages. Face à la recrudescence des cas de contamination, certains pays d'Europe prennent des mesures.

(AFP) - Le covid-19 poursuit sa course. Depuis le début de la pandémie et selon le dernier bilan de l'AFP établi ce mercredi, le virus a fait au moins 1.168.750 morts dans le monde. Au total, plus de 44.056.470 cas d'infections ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts, avec 227.673 décès, que de cas. Suit le Brésil avec 158.456 morts et l'Inde avec 120.010 morts. Le Mexique a quant à lui franchi mercredi la barre des 90.000 morts et l'Argentine celle des 30.000 décès.

Un pic à 1.400 infections attendu pour la mi-novembre Les prévisions des experts du Research Luxembourg, présentées lundi, ne font pas état d'une amélioration de la situation sanitaire dans les prochains jours. La hausse observée devrait se poursuivre...

En Europe, les pays renforcent les mesures sanitaires en place pour lutter contre la propagation du virus. Le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi le retour du confinement sur tout le territoire national «à partir de vendredi» et jusqu'au 1er décembre, a minima. Un confinement qui se veut néanmoins plus souple que celui instauré au printemps. «les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les Ehpad et les maisons de retraite pourront être visités», a toutefois précisé le président. Le pays risque selon lui «au moins 400.000 morts supplémentaires» d'ici à quelques mois si rien n'est fait.

Dès lundi, l'Allemagne va fermer pour un mois les restaurants ainsi que les installations sportives et culturelles, a annoncé mercredi la chancelière Angela Merkel. Le gouvernement a mis au point un nouveau programme d'aides d'urgence pouvant aller jusqu'à 10 milliards d'euros afin de soutenir les secteurs de l'économie affectés par le durcissement des restrictions. Les responsables politiques espèrent encore sauver les fêtes de fin d'année bien que la plupart des marchés de Noël, si chers aux Allemands, aient été annulés en raison de la pandémie.

La situation jugée «très grave» en Allemagne Le regain de l'épidémie de covid-19 frappe aussi bien le Luxembourg que ses voisins. Autant en République fédérale où l'Institut Robert Koch se veut alarmiste, qu'en Belgique où l'ancienne Première ministre Sophie Wilmès a été admise dans une unité de soins intensifs.

La Belgique, devenue le pays du monde où le coronavirus circule le plus intensément lors de la deuxième vague, comptait mercredi 5.554 malades hospitalisés, très près du pic enregistré le 6 avril (5.759), selon les données de l'institut belge de santé publique Sciensano. Une nouvelle réunion de crise a été convoquée vendredi. «Des mesures plus drastiques s'imposeront peut-être dans les prochains jours», a admis le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Depuis une dizaine de jours, l'Irlande a elle aussi reconfiné sa population dans l'espoir de «célébrer Noël correctement».

Plus au Sud, en Espagne, cinq régions espagnoles supplémentaires, dont Madrid, vont boucler leur territoire avant le long week-end de la Toussaint, au cours duquel les familles vont traditionnellement se recueillir sur les tombes de leurs proches.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.