Une tempête hivernale d'une rare intensité balayait vendredi les Etats-Unis, provoquant des conditions glaciales et dangereuses qui désorganisaient les transports dans une grande partie du pays à l'avant-veille de Noël, avec des milliers de vols annulés.

International 4 3 min.

A l'avant-veille de Noël

Plus de 200 millions d'Américains touchés par une tempête à l'avant-veille de Noël

Une tempête hivernale d'une rare intensité balayait vendredi les Etats-Unis, provoquant des conditions glaciales et dangereuses qui désorganisaient les transports dans une grande partie du pays à l'avant-veille de Noël, avec des milliers de vols annulés.

(AFP) - Vendredi matin, plus de 240 millions de personnes étaient concernées par des alertes ou des appels à la prudence aux Etats-Unis, a écrit le service météorologique américain (NWS). Soit plus de 70% de la population.

70 euros par mois pour se chauffer! En Belgique, des chercheurs réalisent une expérience sur comment vivre par 14,5°C. Ou plutôt, comment réaliser un maximum d'économie d'énergie. Certains trouveront qu'ils en tiennent une «bonne couche».

Dans de nombreux Etats, les conditions étaient très dangereuses pour se déplacer, ont averti les autorités. Or des millions d'Américains déferlaient sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année.

Dans l'Etat de New York, une interdiction de se déplacer a même été émise dans le comté d'Erie. «On reste chez nous (...) Je ne peux pas voir de l'autre côté de la rue», a déclaré à l'AFP Jennifer Orlando, touchée par cette interdiction dans la ville d'Hambourg, où il faisait environ -8°C vendredi matin.

A cause de l'accident d'un véhicule contre une ligne électrique, elle s'est retrouvée privée de courant durant environ quatre heures, a-t-elle raconté.

Plus d'un million d'Américains étaient privés d'électricité vendredi à la mi-journée, notamment en Caroline du Nord et du Sud, dans le Connecticut et au Texas, selon le site spécialisé Poweroutage.us.

«S'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux», avait exhorté jeudi le président Joe Biden. «J'encourage tout le monde (...) à écouter les mises en garde au niveau local», a-t-il ajouté. «C'est sérieux».

Blizzard

Vendredi midi, le site spécialisé Flightaware comptait plus de 4.000 vols annulés aux Etats-Unis, les aéroports les plus touchés étant ceux de Seattle (nord-ouest), New York, Chicago (nord) ou encore Detroit.

Jeudi, environ 10% des vols avaient été annulés, a indiqué le ministre des Transports Pete Buttigieg vendredi matin sur MSNBC. «Plusieurs des plus grands hubs aériens sont affectés», a-t-il ajouté.

Au total, environ 112 millions de personnes doivent voyager au moins 80 kilomètres entre le 23 décembre et le 2 janvier, selon l'Association américaine des automobilistes (AAA).

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Photo: Getty Images via AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Getty Images via AFP Photo: Getty Images via AFP Photo: Getty Images via AFP Photo: Getty Images via AFP

Plusieurs Etats ont déclaré l'état d'urgence, comme New York, l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord.

«Les gens doivent rester chez eux, ne pas s'aventurer sur les routes», a demandé vendredi matin sur CNN le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. «Votre famille veut vous voir à la maison pour Noël, mais elle veut surtout vous voir en vie.»

A cause de la neige et des vents forts, «des conditions de blizzard peuvent se créer très rapidement», a-t-il souligné, précisant que la Garde nationale avait été déployée dans l'Etat.

Il a confirmé que trois personnes étaient décédées sur les routes du Kentucky. Dans l'Oklahoma, au moins deux personnes sont mortes sur la route, selon l'agence en charge de la gestion des urgences dans cet Etat.

Chute ultra-rapide des températures

D'importantes chutes de neige étaient observées dans le nord du pays, notamment dans la région des Grands Lacs.

Mais le phénomène s'étendait de la frontière canadienne au nord à la frontière mexicaine au sud, et de la côte pacifique au nord-ouest jusqu'à la côte atlantique à l'Est, ont expliqué les météorologistes américains.

Ce système dépressionnaire est causé par un puissant conflit entre deux masses d'air: une très froide en provenance de l'Arctique et l'autre tropicale venue du golfe du Mexique.

Ce qui rend la situation actuelle extraordinaire est que la pression atmosphérique a cette fois chuté très vite, en moins de 24 heures.

A New York, alors que la température était encore autour de 10°C vendredi matin, elle devait chuter jusqu'à -10°C dans la soirée.

A Chicago, il faisait vendredi matin -20°C, et les températures étaient négatives jusqu'à la côte texane.

Le Canada aussi se préparait à des températures anormalement basses pour la saison. Vendredi, des alertes de froid extrême, de tempête hivernale voire de blizzard étaient lancées pour une grande majorité du territoire canadien, d'après Environnement Canada.

En Alberta (ouest) et en Saskatchewan (centre du pays), la température observée se situait entre -40 et -50 degrés.