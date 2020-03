Les populations de plus de 50 pays ou territoires sont appelées ce lundi par leurs autorités à rester cantonnées chez elles pour lutter contre la propagation fulgurante du covid-19.

Plus d'un milliard de personnes appelées à se confiner

Les populations de plus de 50 pays ou territoires sont appelées ce lundi par leurs autorités à rester cantonnées chez elles pour lutter contre la propagation fulgurante du covid-19.

(AFP) - Au moins 34 pays ou territoires ont instauré un confinement obligatoire de leur population, des mesures qui concernent plus de 659 millions de personnes. C'est notamment le cas en France, en Italie, en Argentine, en Californie, en Irak ou au Rwanda. La Grèce est le dernier pays en date à avoir rejoint cette liste, ce lundi matin. La Colombie et la Nouvelle-Zélande s'ajouteront respectivement mardi et mercredi.

Dans la plupart de ces territoires, il est tout de même possible de sortir de chez soi pour travailler, acheter des produits de première nécessité ou se soigner. Au moins quatre pays (plus de 228 millions de personnes), dont l'Iran, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont appelé leur population à rester chez elle, limiter au maximum les déplacements et les contacts, sans toutefois assortir ces recommandations de mesures coercitives.

Le coronavirus se propage Signalé pour la première fois par l'OMS le 31 décembre 2019, le virus 2019-nCoV s'est propagé à l'ensemble du globe en quelques semaines. La Chine, centre de l'épidémie, est particulièrement touchée.

Ces appels n'ont cependant qu'un effet limité, notamment au Royaume-Uni où le gouvernement a haussé le ton dimanche après un weekend où les parcs et bords de mer ont fait le plein.

Au moins 10 pays ou territoires (plus de 117 millions de personnes) ont mis en place des couvre-feux, interdisant les déplacements en soirée et pendant la nuit. C'est notamment le cas au Burkina Faso, au Chili, à Manille (Philippines), en Serbie ou en Mauritanie. En Arabie saoudite, le couvre-feu entre en vigueur ce lundi soir.

Enfin, certains pays ont mis leurs principales villes en quarantaine, avec interdiction d'y entrer et d'en sortir. C'est le cas des 27 plus grandes villes de Bulgarie, d'Almaty et Nur-Sultan au Kazakhstan, et de Bakou en Azerbaïdjan. Ces villes regroupent près de 10 millions d'habitants.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.