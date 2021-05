Des scientifiques américains étudient l'efficacité des sérums américains et britannique contre la souche indienne du covid. Si les premiers résultats sont encourageants, leur essai n'a pas encore été validé par d'autres scientifiques.

Pfizer et Moderna à l'essai contre le variant indien

(AFP) - Les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces contre le variant indien du coronavirus, selon des travaux préliminaires menés par des scientifiques américains et rendus publics lundi. «Nous avons conclu que les anticorps produits par les vaccins sont un peu affaiblis contre ces variants, mais pas assez pour nous laisser penser que cela aura un grand effet sur la protection», indique Nathaniel Landau, auteur principal de l'étude.

Pas d'affolement du côté des variants covid Surveillées comme le lait sur le feu de crainte qu'elles ne débordent, les nouvelles souches du coronavirus ne semblent pas connaître de changement dans leur répartition au Luxembourg.

Pour mener à bien cet essai, les scientifiques ont prélevé du sang de personnes ayant été vaccinées avec l'un ou l'autre de ces vaccins. Les sérums américains et britannique sont les principaux utilisés aux Etats-Unis: quelque 150 millions d'Américains se les sont vu injecter. Ces échantillons ont ensuite été exposés à un virus synthétique présentant les mutations particulières des deux variants présents en Inde.

Les chercheurs ont alors observé une réduction par quatre et par trois de la quantité d'anticorps neutralisants, censés bloquer l'entrée des cellules au virus. «En d'autres termes, certains anticorps ne fonctionnent plus contre les variants, mais vous en avez encore beaucoup qui marchent», précise Nathaniel Landau. Pour le scientifique, le nombre de ces anticorps est «suffisant» pour que «les vaccins restent hautement efficaces». Comprenez que les sérums des laboratoires Pfizer et Moderna devraient «protéger efficacement contre les variants identifiés jusqu'ici».

Des résultats encourageants qui doivent encore être confirmés par des études menées hors laboratoire, puis validés par d'autres experts scientifiques. Et les chercheurs n'excluent pas que d'autres variants plus résistants émergent à l'avenir.

Si elles aboutissent, ces recherches devraient rassurer les populations et les gouvernements sur l'efficacité des vaccins face aux variants britannique, brésilien ou sud-africain, moins virulents que ceux détectés en Inde mais plus présents notamment en Europe.