Pékin confine un demi-million d'habitants ruraux

Moins d'une semaine après avoir coupé toutes les liaisons avec la ville de Shijiazhuang, les autorités chinoises isolent ce lundi 500.000 habitants d'une zone rurale proche de la capitale. Une nouvelle source d'inquiétudes pour Pékin qui doit recevoir jeudi une délégation de l'OMS.

(AFP) Les mauvaises nouvelles se succèdent pour Pékin, qui a ordonné le confinement coup sur coup d'une ville entière le 6 janvier puis d'un demi-million d'habitants en zone rurale ce lundi. Le pays envoie des signaux inquiétants, alors qu'il s'apprête à accueillir une délégation de l'Organisation mondiale de la Santé jeudi.

L'équipe de dix experts se penchera sur l'origine du Covid-19, dont les premiers cas avérés avaient été déclarés sur le sol chinois. Alors que la Chine a largement endigué l'épidémie depuis le printemps 2020, elle voit ressurgir régulièrement de petits foyers épidémiques. Elle les traite notamment avec des confinements, des dépistages massifs et le suivi des déplacements.

Cette fois-ci, ce sont dans des villages situés dans le Shunyi, un arrondissement de la municipalité de Pékin que se sont déclarés de nouveaux cas. 32 malades ont été confirmés par la municipalité depuis le 19 décembre. 500.000 habitants ont donc été confinés sur les quelque 21 millions que compte la capitale. Ils ne pourront pas circuler en dehors de l'arrondissement tant que le nouveau dépistage massif actuellement en cours ne sera pas terminé.

Les experts sanitaires chinois n'ont pas encore identifié la source de ce foyer épidémique. Il est toutefois bien plus modeste que celui de juin-juillet 2020 à Pékin, lors duquel plus de 300 malades du Covid-19 avaient été comptabilisés.

Mais les autorités entendent éviter toute infection supplémentaire à l'approche du Nouvel An lunaire (du 11 au 17 février), qui donne généralement lieu à la plus grande migration humaine du monde, avec des gares et des aéroports bondés pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. La municipalité de Pékin a ainsi déjà annulé les grands événements festifs prévus lors des vacances et appelé les habitants à ne pas quitter la ville pour éviter toute propagation du coronavirus.