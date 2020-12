Pas de visioconférence pour la justice belge

Utiliser cette technologie reviendrait à laisser des informations confidentielles à disposition des grandes puissances, dont les Etats-Unis.

De notre correspondant, Max Helleff (Bruxelles) - En Belgique, la réforme de la justice tient de la quadrature du cercle. Comment en effet réduire l’encombrement du rôle, payer des experts à un tarif digne de ce nom ou encore loger les tribunaux dans des locaux salubres, le tout avec une enveloppe budgétaire réduite ? Les ministres successifs s’y sont cassé les dents. L’avant-dernier en date, le chrétien-démocrate flamand Koen Geens, avait imaginé de réduire les assises à la seule appréciation technique des juges pour gagner en temps et en argent. Il avait dû faire marche arrière.

Depuis le 1er octobre et l’avènement de la Vivaldi – la coalition gouvernementale pilotée par le Premier ministre Alexander De Croo – c’est un libéral flamand qui est à la tête de la justice. Vincent Van Quickenborne nourrit de grands projets en matière d’informatisation des dossiers, d’audiences en visioconférence, de numérisation des PV, de gestion des pièces à conviction… D’un côté, il veut rationaliser en réduisant le nombre de palais de justice. De l’autre, il entend augmenter la capacité d’emprisonnement, accélérer les procédures pénales et, pour tout dire, en finir avec la croyance selon laquelle les prisons belges sont tellement pleines qu’il n’y a plus de place pour les nouveaux condamnés. Le tout en surfant sur l’urgence qu’impose la pandémie.



La technologie en cause

Ces ambitions viennent de prendre un coup d’arrêt. Mardi, celle que l’on appelle la «loi corona» a été présentée aux députés en commission justice. Surprise : toutes les dispositions de l’avant-projet qui avaient trait à la visioconférence dans le cadre de matières pénales, de la détention provisoire, de l’exécution de la peine et des mesures d’internement, se sont évanouies. Et avec elles, c’est tout un pan de la modernisation de la justice imaginé par le gouvernement De Croo qui disparaît – momentanément ? – dans les limbes.

La raison de cet échec réside dans la technologie à laquelle recourt la justice belge. Une technologie américaine qui présente le risque de voir des millions de données confidentielles stockées sur des serveurs installés aux Etats-Unis. Soit un trésor d’informations rendu externe à l’Union européenne. Inimaginable, au regard du RGPD…

«Tous les sons et images sont numérisés et transformés en datas pour ensuite transiter par des serveurs détenus par la société livrant le service de vidéoconférence», relève le Conseil d’État. «L’État apparaît incontestablement comme étant le responsable du traitement» de ces données et métadonnées, rappelle-t-il.

C’est qu’il n’y a pas que du menu fretin à se retrouver devant les juges. Des dossiers liés au terrorisme ou au blanchiment d’argent sont susceptibles parmi d’autres d’intéresser les grandes puissances étrangères.

Du plomb dans l'aile

Le Conseil d’Etat rappelle en outre qu’une loi de 2018 - le Cloud Act - permet aux autorités américaines d’obtenir des données directement auprès d’un prestataire «sans que la personne ciblée ou que le pays où sont stockées ces données n’en soient informés.» Autant dire que la Belgique, sa politique et sa justice peuvent se lire comme un livre ouvert depuis Washington, dès lors qu’elles recourent à une technologie américaine, en l’occurrence ici Cisco, l’un des leaders mondiaux de la transformation numérique, de l'IT et des réseaux.

Il faut ajouter à cette absence de garanties le problème posé par la non-publicité donnée aux audiences par visioconférence. Un principe constitutionnel pourtant. Deux mois après le début de la législature, les projets du ministre Van Quickenborne ont déjà du plomb dans l’aile.

