Les personnes en provenance d'une des deux républiques de l'ex-Yougoslavie sont désormais persona non grata au Grand-Duché. Une interdiction qui court jusqu'au 15 septembre.

International 3 min.

Pas de vacances au Monténégro ou en Serbie cet été

Jean-François COLIN Les personnes en provenance d'une des deux républiques de l'ex-Yougoslavie sont désormais persona non grata au Grand-Duché. Une interdiction qui court jusqu'au 15 septembre.

La crise du covid-19 n'est pas terminée. Au-delà des mesures prises dans le cadre national, son incidence sur le passage des frontières se fait durement ressentir cet été. Ainsi, si le classement du Luxembourg en «zone orange» par la Belgique fait couler beaucoup d'encre, les entrées et sorties de l'Union européenne (UE) demeurent très compliquées, voire dans de nombreux cas carrément interdites. Le ministère des Affaires étrangères communique que «dès ce vendredi, les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence en Serbie et au Monténégro ne sont plus autorisés à entrer sur le territoire luxembourgeois».

Ce faisant, le ministère ne fait en réalité que suivre l'adaptation d'une recommandation du Conseil européen datée du 30 juin, concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE. Pour rappel, cette restriction pour les ressortissants de pays tiers reste en place jusqu'au 15 septembre inclus.

Le Portugal s'insurge contre le classement belge L’Algarve et l’Alentejo ont été retirées de la "liste rouge covid-19" des autorités sanitaires belges sous la pression du ministère des Affaires étrangères portugais. Mais pour l'heure, les explications de Jean Asselborn, Xavier Bettel et Paulette Lenert n'ont pas suffi à rassurer Bruxelles sur le Luxembourg. Le pays reste toujours soumis à des restrictions de déplacement plus ou moins claires.

L'impact de cette mesure sur le Luxembourg est palpable, dans la mesure où le Grand-Duché représente une terre d'immigration de la diaspora ex-yougoslave. Ainsi, selon les données du Statec, 3.163 personnes de nationalité monténégrine et 1.866 Serbes étaient installées au Luxembourg à la date du 1er janvier 2020. Incidemment, les échanges et visites avec les familles restées au pays sont nombreux.

Le cas du Monténégro s'avère particulièrement intéressant, vu sa population (628.000 habitants) sensiblement identique à celle du Grand-Duché. Mais là où 257.000 tests ont déjà été pratiqués auprès des résidents luxembourgeois, l'ancienne république yougoslave n'en a effectué que 28.000 à la date du 15 juillet. Mais le fait qui justifie la décision de l'UE est la divulgation mercredi par l'Institut de santé publique local de 231 cas actifs pour 100.000 citoyens, avec un total de 1.453 infections actives. Il s'agit du taux le plus élevé de la région, nettement devant la Serbie, qui affiche quant à elle 66 cas actifs pour 100.000 citoyens.

L'UE rouvre ses frontières à 15 pays Les États membres ont convenu de laisser rentrer les voyageurs d'une liste de 15 pays au sein de l'espace Schengen à partir de mercredi. Cette liste comprend la Chine sous condition, mais elle exclut les Etats-Unis, selon un communiqué officiel publié mardi.

A contrario, la liste des pays situés hors de l'UE et dont les résidents sont autorisés à y entrer vient d'être actualisée. Amputée de la Serbie et du Monténégro, elle regroupe désormais 13 pays: Algérie, Australie, Canada, Chine (sous réserve de réciprocité au niveau de l'UE), Corée du Sud, Géorgie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Thaïlande, Tunisie et Uruguay.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.