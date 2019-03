La fermeté de la justice belge à l'égard de Medhi Nemmouche et de Nacer Bendrer n'a pas élucidé tous les mystères.

International 5 min.

Pas de clémence pour les terroristes

La fermeté de la justice belge à l'égard de Medhi Nemmouche et de Nacer Bendrer n'a pas élucidé tous les mystères.

Par Max Helleff



Le terrorisme dans sa version la plus criminelle ne mérite aucune clémence. C’est ce que l’on retiendra du procès qui a mis face aux magistrats et aux jurés de la cour d’assises de Bruxelles Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer.

Le premier, accusé d’être l’auteur de l’attentat du Musée juif commis le 24 mai 2014 dans la capitale belge, a été reconnu coupable de quatre assassinats à caractère terroriste. Le second, qui lui avait fourni les armes employées lors de l’assaut, a été déclaré « co-auteur » - alors que le Parquet en avait fait un simple complice. L’empressement mis par Bendrer à armer Nemmouche et l’emploi d’une « téléphonie de guerre » ont contribué à sceller son sort. Les deux hommes encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Ce jugement confirme la détermination de la justice belge à ne faire aucun cadeau au terrorisme. Celle-ci a répliqué avec une extrême fermeté au premier attentat perpétré sur le sol européen au nom de l’Etat islamique. Elle a répondu sans détours à la principale question posée : oui, Mehdi Nemmouche a bien assassiné les touristes israéliens Emmanuel et Miriam Riva, ainsi qu’Alexandre Strens et Dominique Sabrier, respectivement employé et bénévole du Musée juif. Coïncidence, ce verdict de culpabilité survient au moment même où le califat s’effondre.

Muré dans son silence



La culpabilité de Mehdi Nemmouche n’a jamais vraiment fait de doute, en dépit des efforts déployés par ses avocats pour en faire la victime d’une machination. Une caméra de surveillance avait révélé très vite le profil du tueur ainsi que son habileté à l’usage des armes. Une semaine après l'attentat, le 30 mai 2014, Nemmouche s’était fait cueillir à Marseille, à bord du bus Eurolines qui l’avait emmené depuis Bruxelles. Dans son sac, les douaniers avaient trouvé le fusil mitrailleur et le pistolet qui avaient semé la mort au Musée juif. Emprisonné depuis, Mehdi Nemmouche s’était muré dans le silence.

Ce procès laisse toutefois un goût de trop peu. Les parties civiles, mais aussi les policiers et les magistrats de l’antiterrorisme, l’opinion publique plus largement, attendaient impatiemment d’entendre Mehdi Nemmouche. Quel avait été son mobile ? Pourquoi s’était-il attaqué à une institution juive ? Avait-il reçu un ordre de Daech ou s’était-il donné seul le projet de frapper la communauté juive au cœur même de Bruxelles ?

A défaut d’arguments pour se disculper, l’accusé aurait pu profiter de l’ultime audience pour se camper en héros du terrorisme islamiste. AFP

L’enquête n’a pas permis de débusquer un co-auteur autre que le truand marseillais et pourvoyeur d’armes Nacer Bendrer, pas plus qu’elle n’a pu établir si Mehdi Nemmouche avait été expressément mandaté par l’Etat islamique. Les témoignages des journalistes français Didier François et Nicolas Hénin, deux des quatre reporters qu’il avait torturés en Syrie, ont en revanche confirmé qu’il avait bien fait partie des rangs de l’organisation terroriste. La présence d’un drapeau de Daech sur une de ses vidéos avait auparavant convaincu les enquêteurs de cette appartenance.

Surnommé le « mutique » par la presse belge, Medhi Nemmouche n’a rien avoué devant ses juges. Au dernier jour du procès, il prétendait encore avoir été « piégé ». Les preuves étaient pourtant accablantes. A défaut d’arguments pour se disculper, l’accusé aurait pu profiter de l’ultime audience pour se camper en héros du terrorisme islamiste. Ce qu’il ne fit pas. Il a préféré endosser le rôle de « pauvre Arabe victime du système dirigé par les puissants juifs », pour reprendre les mots de Me Dounia Alamat, avocate du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Empreinte mixte d’ADN

La défense de Mehdi Nemmouche était tout bonnement impossible. Pour s’en convaincre, il suffit de se remémorer les plaidoiries de son avocat largement inspirées des thèses complotistes. Jusqu’au dernier moment, Me Sébastien Courtoy s’est ingénié à tisser d’improbables scénarios faisant de son client la victime d’une machination ourdie par de mystérieux donneurs d’ordre (iraniens ou libanais) qui avaient répandu son ADN sur sa casquette, ses armes et ses vêtements…

Ces mêmes «services spécialisés » avaient, selon l’avocat, laissé une « empreinte mixte d’ADN comprenant celui de Mehdi Nemmouche » sur la porte du bureau d’accueil du Musée juif. Au terme de cette histoire, Me Courtoy avait demandé aux jurés de prononcer l’acquittement de son client, une « décision qui va faire le tour du monde »… En vain.

A la sortie du tribunal jeudi soir, Me Guillaume Lys, qui représente l’Association française des victimes du terrorisme, a estimé que cette condamnation « sévère » représentait « un motif d’espoir pour les victimes des autres attentats, postérieurs, qui sont toujours dans l’attente d’un procès : justice peut être rendue ». « Elle sera rendue à Bruxelles pour les attentats du 22 mars, elle sera rendue à Paris pour les attentats du 13 novembre », a-t-il ajouté.

La cour se prononcera lundi sur les peines de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.