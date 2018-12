Le roi saura-t-il se montrer à la hauteur de la situation? C’est en filigrane ce que l’on pouvait lire la semaine passée dans plusieurs journaux belges.

Pas d’échec au roi sur l’échiquier belge

Par Max Helleff

Mercredi, au lendemain du discours de Noël prononcé par le souverain, la même presse se montrait plutôt rassurée. «Le roi a tenu son premier discours politique» depuis son arrivée sur le trône en 2013, ajoutait le politologue Pierre Vercauteren.



La question migratoire fait tomber le gouvernement belge Le pacte mondial de l'ONU sur les migrations, dénoncé par les nationalistes flamands, a eu raison du gouvernement belge: le Premier ministre libéral Charles Michel a jeté l'éponge mardi soir. Il fait le constat de l'absence de soutien pour son gouvernement en place depuis 2014.

Pourtant, il n’y eut ni envolées ni morceaux de bravoure. Le roi a bien évoqué les «vives tensions politiques» qui ont secoué le pays à l’occasion de la crise fatale au gouvernement Michel. Il a encouragé les responsables des partis à «l’écoute», au «dialogue» et au «respect» dans cette «période mouvementée». Il les a invités à répondre aux «problèmes cruciaux» de l’heure que sont «les inégalités, la pauvreté, l’intolérance, le changement climatique». Des références évidentes à la crise des Gilets jaunes et à la mobilisation croissante qu’engendre la lutte contre le réchauffement climatique dans le royaume.

Un roi irresponsable

Une telle allocution pourrait passer pour plus politiquement correcte que politiquement engagée. Mais en Belgique où le roi est réputé «irresponsable», la moindre allusion politique venant du souverain est longuement soupesée et décortiquée. Il a toutefois, selon la formule consacrée, «le droit d’être informé, le droit d’encourager et le droit de mettre en garde».

Philippe n’avait pas pris le risque d’intervenir dans la crise politique, alors que constitutionnellement la nomination des nouveaux ministres de l’éphémère gouvernement minoritaire lui revenait. C’est Charles Michel qui s’en est chargé, histoire de ne pas braquer la très républicaine N-VA de Bart De Wever.

Aujourd’hui, la sérénité semble de retour dans le monde politique belge. Le choix des affaires courantes au détriment d’élections anticipées synonymes de passions antagonistes contribue momentanément à cet apaisement. Le roi en a profité pour y aller d’un discours qui eût été sans doute plus timoré s’il s’était placé dans un contexte électoral.

La Belgique constate les dégâts Le roi Philippe consulte. Intervenue mardi soir, la démission du gouvernement Michel l'a en quelque sorte placé au cœur de la crise. Tout au long de la journée, il a reçu les présidents de parti.

«Préparons-nous aux élections fédérales, régionales et européennes en tenant des débats ouverts et vrais, où l’on se respecte. Car le moment du vote doit être le résultat d’une mûre réflexion», a conseillé Philippe en invitant les responsables politiques à «trouver des compromis équilibrés qui tiennent compte des aspirations légitimes des uns et des autres…»

Un roi politique

L’expérience a montré qu’un «roi politique» ne naît pas du jour au lendemain. Il a fallu la crise de 2010-2011 et les 541 jours phagocytés par la formation du gouvernement Di Rupo pour que le roi Albert II qui passait jusque-là pour un bon vivant manifeste son agacement et s’inquiète de la marche du pays.

Avant lui, tous les Saxe-Cobourg-Gotha avaient à leur manière interféré dans les affaires publiques, en dépassant parfois allègrement les limites du rôle que leur prête la Constitution. En 1990, Baudouin fut ainsi déclaré dans «l’impossibilité de régner» durant 24 heures pour permettre le vote de la loi sur la dépénalisation de l’avortement à laquelle il était opposé.

Pour le politologue Dave Sinardet aussi, il s’agit du discours de Noël le plus politique du roi Philippe. «Mais sur la migration, qui est quand même à l’origine de la chute du gouvernement, il se tait». Or, c’est en grande partie sur le terrain de l’immigration, son acceptation ou son rejet, que se disputeront les élections législatives du 26 mai prochain. Ici, le roi des Belges a choisi prudemment le «no comment».

