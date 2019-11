Quatre ans après l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais perpétrée en France, la capitale fait son devoir de mémoire. Bientôt un «jardin du souvenir» en mémoire des victimes prendra forme.

Paris se souvient des attentats du 13 novembre

Quatre ans après l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais perpétrée en France, la capitale fait son devoir de mémoire. Bientôt un «jardin du souvenir» en mémoire des victimes prendra forme.

(AFP) - Le conseil de Paris a voté la création d'un «jardin du souvenir» en mémoire des 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015 survenus dans la capitale et à Saint-Denis. Sur proposition de la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, l'ensemble des groupes élus au Conseil ont voté à l'unanimité en faveur de ce «projet mémoriel», à la veille des commémorations du quatrième anniversaire des attentats.

Le «jardin du souvenir, accessible aux victimes et à leurs familles mais aussi à toutes les Parisiennes et les Parisiens» permettra de «rassembler, témoigner et garder la mémoire des victimes»; et «devra aussi jouer un rôle pédagogique et être un lieu de vie en hommage à toutes les victimes», selon la Ville de Paris.

130 morts, 350 blessés

Le 13 novembre 2015, neuf hommes avaient attaqué en plusieurs points la capitale française et Saint-Denis, aux abords du Stade de France, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concerts du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés. Ces attentats avaient été revendiqués par l'organisation Etat islamique (EI).

Ce mercredi 13 novembre 2019, une cérémonie se déroulera en présence de la maire de Paris et du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, devant les plaques commémoratives dévoilées en 2016. Occasion de rappeler qu'en décembre dernier, la folie terroriste avait frappé Strasbourg, en pleine période de Noël. L'attaque avait au final fait cinq morts.

La salle de spectacle du Bataclan avait tenu lieu de mémorial au lendemain des attentats. Elle a depuis retrouvé sa fonction initiale. Photo : AFP