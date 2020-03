Toutes les célébrations liturgiques de la Semaine sainte se tiendront sans croyants sur la place Saint-Pierre, pour cause de coronavirus.

Pâques sans fidèles pour le Vatican

Toutes les célébrations liturgiques de la Semaine sainte se tiendront sans croyants sur la place Saint-Pierre, pour cause de coronavirus.

(AFP) - Mesures drastiques annoncées ce dimanche par le Vatican: non seulement, la place Saint-Pierre n'accueille plus de fidèles et n'en recevra pas d'ici aux fêtes de Pâques, mais les audiences générales du Saint-Père et les récitations de l'Angelus ne seront désormais plus publiques. Jusqu'au 12 avril, ces temps forts ne seront visibles qu'en streaming sur le site officiel Vatican News.

Selon le bilan publié samedi soir, ce sont désormais 1.441 personnes qui ont été tuées par le coronavirus en Italie, pays de loin le plus touché d'Europe. Plus de 21.000 Italiens ont été détectés positifs, dont 3.500 lors des dernières 24 heures. A titre de comparaison, le Grand-Duché compte 59 cas de contamination au covid-19 et un seul décès est à déplorer.