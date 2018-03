Lorsque l'Argentin Jorge Mario Bergoglio a été élu Pape en 2013, il est vite devenu clair qu'une nouvelle ère se levait au Vatican. La révolution de l'Eglise interne qui a commencé avec François est loin d'être terminée.

International 1 2 min.

Pape François: cinq ans de remous au sein de l'Eglise

Lorsque l'Argentin Jorge Mario Bergoglio a été élu Pape en 2013, il est vite devenu clair qu'une nouvelle ère se levait au Vatican. La révolution de l'Eglise interne qui a commencé avec François est loin d'être terminée.

(KNA-lc) - L'Argentin Jorge Mario Bergoglio, est devenu il y a cinq ans jour pour jour le pape François. Qu'est-ce qui a ému le Pape dans les cinq premières années de son pontificat? Le jésuite Jorge Mario Bergoglio était considéré en Argentine comme un carriériste impitoyable, autoritaire et arrogant.

Son rôle dans la dictature militaire des années 1970 n'est toujours pas complètement clair. Mais au début des années cinquante Jorge Mario Bergoglio fait une pause. Il s'est retiré à Boppard am Rhein pour reconsidérer son évolution. De retour en Argentine, il fut nommé évêque auxiliaire et plus tard archevêque de Buenos Aires. Il ne semblait pas prédéterminé à une plus haute carrière. Mais il en a été autrement. En tant que Pape, François inspire les fidèles.

Bilan

Mais après cinq années de pontificat, la magie du début commence à s'estomper. Les voix des critiques deviennent plus fortes. Que ce soit dans la lutte contre les abus sexuels, l'homosexualité ou la question de la communion pour les divorcés remariés - de plus en plus de partisans des évêques refusent.

Un pape à croquer: le pape François reçoit une pizza à son effigie. AFP

Mais François ne se décourage pas, selon les observateurs. Il défend sans relâche les plus pauvres parmi les pauvres, visite les ghettos, les prisons, les camps de réfugiés et déchaîne l'économie pour sa cupidité à but lucratif. Le cardinal Reinhard Marx note avec approbation que le pape a renoncé à toute pompe.

L'expert du Vatican, Marco Politi, souligne que François a certainement une certaine dureté, comme l'a appris notamment le cardinal Gerhard Ludwig Müller, dont le mandat de préfet de la Congrégation de la foi n'a pas été prolongé de façon surprenante par le pape.

Voici la première apparition du pape François le 13 mars 2013:







Johanna Rahner, professeur de théologie à l'université de Tübingen, a analysé les cinq premières années de François. La révolution ne vient pas seulement de la personnalité du pape. Il a apporté des idées que d'autres ont suivies, selon elle. La pérennité du changement dépendra du succès ou non de son programme.

Un début très fort

Le pape François avait marqué les esprits dès le départ. Il avait sévèrement critiqué sa propre curie et avait réprimé la corruption à la Banque du Vatican. Il avait changé le personnel de gestion à plusieurs niveaux. Mais il se heurte désormais à la résistance d'une institution séculaire. "Au cours des 100 dernières années, il n'y a jamais eu une telle résistance au pape", résume l'expert du Vatican Politi.

Aucun autre pape n'a bousculé la curie comme François. AFP