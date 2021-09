Pour un nombre croissant de Belges, le dispositif mis en place par le gouvernement fédéral apparaît comme la manière la plus cohérente de combattre le virus.

Pandémie en Belgique

La vaccination obligatoire séduit de plus en plus

Pour un nombre croissant de Belges, le dispositif mis en place par le gouvernement fédéral apparaît comme la manière la plus cohérente de combattre le virus.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles) - La tension est montée d’un cran en Belgique après les déclarations du Premier ministre Alexander De Croo faisant des «non-vaccinés» les responsables de la crise sanitaire. Médias, experts et responsables de parti se sont tour à tour exprimés sur ce qui ressemble furieusement à une mise au ban des rebelles de la vaccination, au risque de les cabrer une bonne fois pour toutes.

Le libéral francophone Georges-Louis Bouchez a remis les pendules à l’heure sur les ondes de la chaîne publique RTBF. Selon le président du Mouvement réformateur, «on ne peut pas dire à nos concitoyens qu’ils sont libres de faire un choix et puis, derrière, ceux qui font le mauvais choix, on les sanctionne, on les stigmatise. Que les autorités publiques assument une fois pour toutes la vaccination généralisée et alors, dans ce cas-là, il y a toute une série de principes qui peuvent en découler». Bouchez prône donc la vaccination obligatoire pour éviter toute équivoque. Il ajoute que l’ambiguïté donne «du carburant» aux antivax.

Dans l’opinion publique aussi, la vaccination obligatoire gagne du terrain. Selon un sondage livré par plusieurs médias, le nombre de ses partisans ne cesse de croître. De 45% en mars, ils sont passés à 66%. Sans surprise, la Flandre qui compte 91% de vaccinés chez les plus de 18 ans devance la Wallonie et Bruxelles. L’adhésion au vaccin se marque également via le soutien à la troisième dose, avec quelque 80% des avis favorables.

Ces chiffres sortent alors que le gouvernement wallon s’interroge sur l’opportunité d’imposer à son tour le covid safe ticket (pass sanitaire), notamment dans l’Horeca. Le ministre régional de l’Economie Willy Borsus a demandé aux experts de se prononcer sur la question. Le ministre (fédéral) de la Santé Frank Vandenbroucke y est favorable là où la couverture vaccinale est encore limitée.

Concrètement, si la Wallonie prend la décision d’imposer comme Bruxelles un pass sanitaire dans différents secteurs (horeca, sport, culture,…), toute la partie francophone du pays fonctionnera à deux vitesses : d’un côté, une vie « normalisée » pour les vaccinés ; de l’autre, la mise à l’écart (relative) des non-vaccinés.

De nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours pour dénoncer « l’erreur de communication politique » du Premier ministre. Elles rappellent que la plupart des non-vaccinés ne vont pas au cinéma ou au restaurant, car ils sont issus des milieux précarisés. Mieux vaudrait donc parier sur la patience et la pédagogie.

Mais Alexander De Croo semble impatient. Récemment, il déclarait pourtant au Soir que la vaccination obligatoire tenait du «débat théorique». «Comment vous allez faire dans la pratique? avait-il pointé. Vous allez installer des points de contrôle dans la rue ? Et quoi, si les gens refusent de se vacciner, vous allez les mettre en taule ?». Le Premier ministre avait alors parié sur un «travail de fourmi» pour convaincre les réticents.

Une telle volte-face pourrait surprendre si elle ne trouvait une explication à la lueur du contexte sanitaire – l’automne et ses variants approchent - mais également politique. Le chef du gouvernement s’apprête à affronter des mois difficiles durant lesquels les partis de sa coalition devraient s’étriper autour des dossiers extrêmement lourds que sont le budget, la relance économique ou encore les pensions. L’homme politique préféré des Belges peut se permettre le luxe d’un peu de fermeté, quitte à manquer de cohérence comme ici face aux non-vaccinés.

