La moitié des citoyens de l'UE complètement vaccinés

En Europe, 223,8 millions de personnes ont reçu les deux doses anti-covid (ou une seule dose après avoir guéri, ou un vaccin à dose unique). Mais la diffusion d'une troisième dose se profile un peu partout.

(AFP) - Huit mois après le début de la campagne de vaccination, sur les 27 Etats membres de l'Union européenne, 13 ont passé la barre des 50% d'habitants complètement vaccinés. Et en ce début août 2021, ce seuil a notamment été franchi dans les quatre pays les plus peuplés du bloc: Espagne (58%), Italie (54%), France (53%) et Allemagne (52%).

Au prorata de leur population, les pays les «plus vaccinés» de l'UE sont Malte (74%), la Belgique (59%) et l'Espagne (58%). Les moins vaccinés sont, de loin, la Bulgarie (14%) et la Roumanie (25%). Près de 60% de la population de l'UE (59,5%) a reçu au moins une dose de vaccin. Soit 265,9 millions de personnes.

L'Union européenne, qui continue de vacciner à un rythme soutenu, dépasse désormais les Etats-Unis. Au 1er août, les Américains avaient complètement vacciné 49,7% de leur population (contre 49,8% pour l'UE) et comptaient 57,8% de primo-vaccinés (contre 59,3% pour l'UE). Chaque jour de la semaine écoulée, l'UE a administré des doses à 0,6% de sa population, un rythme qui diminue mais qui reste trois fois plus élevé qu'aux Etats-Unis (0,2%).

A ce jour, quatre vaccins sont approuvés dans l'Union européenne, ceux développés par Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford et Johnson & Johnson. Outre ces vaccins, la Hongrie et la Slovaquie utilisent également des vaccins non approuvés par l'agence européenne du médicament, développés en Russie (Sputnik V) ou en Chine (Sinovac).

Ce bilan intervient alors que plusieurs pays s'interrogent sur l'opportunité d'administrer une troisième dose de sérum. L'Allemagne a fait ce choix. Dès le 1er septembre, cela concernera les populations âgées et vulnérables, ainsi que les citoyens qui n'ont pas reçu de vaccin à ARN messager (Pfizer et Moderna). La Suède, elle, a fait savoir qu'elle envisageait cette même stratégie mais pas avant 2022.

Au Grand-Duché, l'hypothèse d'un surplus vaccinal a aussi été évoquée, mais pour cet automne déjà possiblement. C'est en tout cas une option envisagée par la Dr Thérèse Staub, présidente du conseil supérieur des maladies infectieuses. Actuellement, 710.000 doses de vaccins ont été administrées au Luxembourg. De fait, 349.734 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet. Cela alors que le pays a débuté, cette semaine, la vaccination dans les cabinets des médecins généralistes et des pédiatres.