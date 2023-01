En Belgique, l’ONG rejoint les partis politiques qui cherchent en vain à taxer les plus riches.

Des chiffres édifiants

Oxfam demande un impôt sur la fortune

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

C’est un serpent de mer de la politique belge. Régulièrement, l’idée d’instaurer un impôt sur la fortune revient, sans jamais passer la rampe. Cette fois cependant, ce n’est pas la gauche qui voit dans cette taxation une manière de remplir les caisses de l’Etat, mais l’ONG Oxfam.

Pour appuyer sa position, Oxfam brandit une étude de l’université KULeuven. On y trouve ces chiffres édifiants : 1% des Belges les plus riches détiennent 24% du patrimoine net présent dans le pays. Les taxer pourrait rapporter de 5,9 à 43,1 milliards d’euros, selon la hauteur de l’imposition appliquée. «Cette formule permet de lisser l’impact de l’impôt sur les contribuables avec un taux qui augmente de 1% jusqu’à 4% en fonction du patrimoine détenu», justifie l‘ONG. «En d’autres mots, écrit Le Soir qui cite l’étude, un millionnaire ne paierait pas autant qu’un milliardaire».

L’ONG tient également compte de la perte de recettes qui serait engendrée par la fuite des capitaux vers les paradis fiscaux si l’impôt des riches devait être adopté. L’État y trouverait encore son compte puisqu’il récolterait a minima 20,3 milliards d’euros.

La classe moyenne «inférieure» s'enfonce dans la précarité

Oxfam Belgique plaide pour une imposition sur base annuelle, «tant qu’un véritable impôt sur la fortune n’aura pas vu le jour» et demande «l’adoption en urgence d’un impôt temporaire de solidarité» comme celui qui fut mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Ces 2.000 milliardaires gagnent plus que 60% de l'humanité Selon Oxfam, la concentration des richesses n'a jamais été aussi flagrante qu'actuellement. L'ONG souligne qu'elle se fait au détriment notamment des femmes, «en première ligne» des inégalités.

Le contexte socio-économique est favorable à la relance d’une telle discussion. La classe moyenne «inférieure» s'enfonce dans la précarité et le déficit public belge atteint des records après deux années de pandémie où l’État a dû délier les cordons de la bourse pour soutenir les particuliers et les entreprises. Le FMI réclame des efforts. La Commission européenne s’inquiète. Avant d’accorder la première tranche du Plan de relance, elle prie le royaume d’effacer le surcoût de la réforme des retraites approuvée en juillet dernier. Celle-ci doit être budgétairement neutre, ce qui pourrait potentiellement entraîner une nouvelle (et houleuse) réforme des pensions début mars. Un montant de 20 milliards d’argent frais amenés par un impôt sur la fortune réglerait ici bien des choses.

Mais rien n’y fait. Paul Magnette, le président du PS, avait pourtant annoncé en 2020 une contribution imposée aux plus hauts patrimoines. «Pas la classe moyenne, soyons clairs. On vise les gens qui ont plus d'un million d’euros de patrimoine mobilier», commentait-il alors.

Le contraire de la justice fiscale, pour le PTB

En juillet dernier, le PTB communiste constatait au terme d’une énième réforme fiscale que l’impôt sur la fortune restait aux abonnés absents. «Au contraire, les nouvelles dispositions devraient accentuer l’injustice fiscale». Pour le député Marco Van Hees «un contribuable touchant à partir de 85.000 euros sera donc celui qui bénéficiera de la plus grande réduction d’impôts puisqu’il profitera de la hausse de la quotité exemptée et des baisses de taux sur les cinq tranches. Il est question d’un coût budgétaire de 10 milliards. C’est le contraire de la justice fiscale.»

D’où la question : qui est riche ? Faute de réponse, le Bureau du plan avait refusé de calculer la proposition d’un impôt sur la fortune qui figurait dans le programme de trois partis, Ecolo, PS, PTB, lors de la campagne électorale de 2019. En Belgique, il n’existe pas de cadastre des fortunes. Etablir le rendement d’un tel impôt est en réalité impossible.

Selon certaines estimations toutefois, la Belgique compterait une trentaine de milliardaires. Les 500 Belges les plus riches totalisent 142 milliards d’euros.

