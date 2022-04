Les quatorze prévenus jugés à Bruxelles ont aidé à des degrés divers les terroristes, mais n’ont pas été retenus par la procédure française

Ouverture du « procès bis » des attentats parisiens

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Le tribunal correctionnel de Bruxelles se penche depuis ce mardi après-midi sur le « dossier bis » des attentats de Paris. Pas de leaders dans le box des accusés, mais des prévenus que les enquêteurs et la justice tiennent pour des petites mains des terroristes qui ont tué 130 personnes et fait plus de 400 blessés le 13 novembre 2015.

Douze accusés doivent rendre compte des relations qu’ils ont entretenues avec les kamikazes avant les attentats parisiens. On songe d'abord à l’aide apportée aux deux terroristes survivants. Le premier, Salah Abdeslam, a prétendu la semaine dernière devant la cour d’assises de Paris avoir renoncé au dernier moment à se faire exploser, car il ne voulait pas tuer « des gens ». Le second, Mohamed Abrini, « l’homme au chapeau », avait quitté l’aéroport de Bruxelles avant que les bombes n’explosent. Les attentats bruxellois avaient eu lieu le 22 mars 2016.

Un autre Abrini

Parmi les accusés comparaît un autre Abrini, Ibrahim, soupçonné d’avoir facilité le déplacement en Syrie de son frère en lui achetant un téléphone. Un autre homme répondant au nom d'Abid Aberkane doit rendre des comptes pour avoir fourni à Salah Abdeslam et à Sofien Ayari une planque dans les jours qui ont précédé son arrestation survenue le 18 mars 2016. Abdeslam avait été délogé par la police à Molenbeek, non loin de son domicile, après quatre mois de recherches. Quatre jours plus tard, Bruxelles était ensanglantée par les attentats de la station de métro Maelbeek et de Brussels Airport, des attentats cette fois menés par les frères El Bakraoui et Najim Laachraoui .

Parmi les autres prévenus figurent précisément des proches des deux frères El Bakraoui. Mais aussi d'Abdelhamid Abaaoud, le coordinateur probable des attaques, tué à Saint-Denis le 18 novembre 2015, cinq jours après les attentats parisiens. Enfin, deux prévenus manquent dans le box des accusés de ce procès-bis. Il s'agit de Sammy Djedou, un Belge parti combattre en Syrie - il aurait été tué par une frappe américaine en 2016. Et de Youssef Bazarouj, un Molenbeekois proche d'Abaaoud et du djihadiste belgo-marocain Oussama Atar, actif dans les rangs de Daech.

Parmi les préventions, on relève l’aide logistique, l’apport d’argent ou encore l’hébergement de certains terroristes. Il y a fort à parier que les échanges iront bon train entre l’accusation et la défense quant au niveau de connaissance qu’avaient les prévenus des projets de ceux qu’ils aidaient.

Un procès qui doit servir de «répétition»

Ce procès tient lieu de répétition du méga-procès qui se tiendra à partir d’octobre, à Haren, au nord de Bruxelles. Il occupera lui aussi le site de l'ancien siège de l'Otan, un lieu suffisamment vaste pour gérer l’affluence que ne manquera pas d’engendrer le dossier des attentats bruxellois du 22 mars 2016. L’ombre d’Abdeslam y planera, même si a priori sa responsabilité immédiate n’est pas engagée dans les attaques qui ont fait 32 morts et 340 blessés. En revanche, Mohamed Abrini aura fort à faire pour se disculper. Les images des caméras de surveillance l’ont montré dans la salle des enregistrements de Zaventem, poussant les bombes sur un trolley avant de prendre la fuite.

La Belgique jouera gros avec ce procès. La plupart des terroristes ont grandi dans le royaume et, faute d’avoir pu les arrêter à temps, la moindre des choses serait que justice y soit bien faite. Comme en un défi, Le Soir louait récemment la belle tenue du procès des attentats de Paris. « Un modèle du genre ».

Mais à Bruxelles, les choses seront différentes. Ici, on trouvera un jury populaire, avec ce que cela implique d’émotions, de tergiversations et de risques d’influence. Ce choix l’a pourtant finalement emporté, bien que la N-VA nationaliste flamande de Bart De Wever se soit prononcée pour un jury professionnel au nom de l’efficacité des débats.

L'oralité des débats privilégiée

La N-VA n’était toutefois pas seule. Le procureur général Frédéric Van Leeuw tout comme le Collège des Procureurs généraux s’étaient montrés favorables à une suppression de la cour d’assises et du jury populaire. Les arguments visaient le coût important d’un procès de la taille de celui qui aura à juger les auteurs des attentats de Bruxelles, mais aussi le risque de manquer de jurés en cas d’absence, de maladie ou de récusation.

L’idée que l’oralité des débats doit être privilégiée au maximum s'est imposée en définitive. Fin 2020, la toute jeune coalition Vivaldi emmenée par le libéral Alexander De Croo avait évité de se déchirer sur la question.

Le procès bis des attentats de Paris doit durer jusqu'au 20 mai. Le jugement est attendu pour la fin du mois de juin.

