Orages violents: deux personnes noyées dans un véhicule emporté en mer

Deux personnes, une femme puis un homme, ont été retrouvées noyées jeudi matin, à bord de leur véhicule emporté en mer, au large de Sainte-Maxime, victimes des crues et des violents orages qui ont frappé le Var depuis mercredi.

AFP- La voiture, retrouvée à l'aube échouée sur le toit à une quinzaine de mètres du rivage de la plage des Issambres, au débouché de la Garonette, une rivière qui sépare les communes de Sainte-Maxime et Roquebrune-sur-Argens, a été sortie de l'eau, selon la gendarmerie.

«Elle a été occultée aussitôt de la vue du public et le restera le temps des constatations», ont indiqué les gendarmes. La découverte du premier corps, celui d'une femme, avait été annoncée vers 10h00. Celle de l'autre passager, un homme, un peu avant 12h00. Ni l'identité ni l'âge des victimes n'ont encore été communiqués. On ignore également l'endroit où le véhicule a été pris dans les flots avant d'être charrié à la mer.

Selon le parquet de Draguignan, joint par l'AFP, une enquête pénale pour disparition inquiétante de personne a été ouverte à la suite d'un appel mercredi soir aux pompiers d'une personne en train d'être entraînée par l'eau dans son véhicule. Pierre Arpaia, procureur par intérim de Draguignan, n'était pas en mesure d'affirmer si l'une des personnes retrouvées noyées jeudi dans le véhicule à Sainte-Maxime était l'auteur de cet appel.

L'enquête, confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Gassin (Var), va notamment se pencher sur les données téléphoniques et l'origine de cet appel, a précisé le parquet. «Cinq voitures ont été emportées vers la mer et englouties par la crue de la Garonnette», avait déclaré jeudi à l'aube le préfet du Var à l'AFP : «Il est certain qu'il y aura un bilan humain, qu'on ne peut encore évaluer à cette heure», avait ajouté Jean-Luc Videlaine.

En milieu de journée, les recherches se poursuivaient pour localiser les autres voitures emportées par les flots, avec le soutien d'hélicoptères du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée, envoyés sur place. Outre ces moyens aériens, des moyens nautiques, des plongeurs et 140 sapeurs-pompiers sont engagés sur Sainte-Maxime et Roquebrune pour participer aux recherches.

«Effrayant»

La Garonnette avait un débit encore très fort jeudi en milieu de matinée, après avoir déraciné et transporté plusieurs gros arbres sur son passage. «C'est effrayant comme ça va vite», confiait une habitante aux journalistes de l'AFP sur place. Vincent Morisse, maire de Sainte-Maxime, interrogé par l'AFP, a fait état de nombreux dégâts matériels dans sa commune, après le débordement du cours d'eau.

De nombreux hangars et quelques commerces étaient envahis par les eaux à la périphérie de Sainte-Maxime, a constaté l'AFP En vigilance orange pluie-orage depuis mercredi, le Var a été rétrogradé jeudi matin en vigilance jaune, et Sainte-Maxime n'était plus douchée que par une pluie fine jeudi dans la matinée, sous un ciel gris. Les crues des cours d'eau varois ont été provoquées par les fortes précipitations sur l'ensemble du département.

Près de 200 mm d'eau sont tombés localement, sur le massif voisin des Maures. Le secteur varois de l'Argens aval restait lui en vigilance orange crues-inondations. Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers du Var ont fait plus de 200 interventions au total, et 16 personnes ont été secourues.

De l'autre côté du golfe, la commune de Saint-Tropez a aussi été touchée par cet épisode pluvieux, et plusieurs rues ont été envahies par les eaux. Jeudi matin, le préfet du Var recommandait toujours d'éviter absolument les garages et parkings souterrains. Le réseau routier départemental est lui praticable.

