On a trouvé de la fraîcheur dans la Grande Région

Tous les moyens sont bons pour braver la chaleur. Ski Indoor, plongée, descente en canoë ou descente dans une galerie de mine bien réfrigérée. Petit tour d'horizon des lieux glaçants de fraîcheur.

Amélie Pérardot - La chaleur, c'est bien. La canicule un peu moins. Du côté de la Grande Région, les températures battent des records, jour après jour. Il est préconisé de boire plus d'eau, de se protéger du soleil et d'éviter les expositions durant les heures où le soleil cogne le plus fort. Certes. Mais la rédaction de Wort.lu a mieux pour vous : XX sites où il fait bon se rafraîchir.

1 Au Luxembourg

Un petit plouf, ça vous dit ? Splash dive center à Ehlange-sur-Mess, propose des cours de plongée de différents niveaux allant de débutant à confirmé. Que vous soyez l'un ou l'autre, osez le plongeon. A 4 mètres de profondeur, vous n'allez pas suer. En plus, voilà une occasion rafraîchissante de s'entraîner pour une éventuelle prochaine découverte des fonds marins.



Pour les historiens et adeptes des sorties culturelles, le Musée National des Mines de Fer, à Rumelange. Promis: vous allez adorer faire un bond dans le temps et les galeries tempérées. Il n'y fait que 10°C. Les collections à découvrir comprennent outils, machines et engins datant des années 1870 à 1990. Jamais vous n'aurez pris autant de temps pour en apprendre plus sur l'exploitation du minerai de fer.



Visites désaltérantes

Oui, l'eau aide à faire passer les coups de chaud. Mais le vin aussi, parfois. Ainsi, les caves St Martin situées à Remich proposent des visites de leurs galeries souterraines afin de découvrir le secret qui se cache sous la robe de leurs vins. Les couloirs en sous-sol s'étendent sur plus d'1 km la température avoisine les 12 degrés.

Pour ceux qui voudraient faire durer le plaisir, rendez-vous aux caves Bernard Massard et Vinsmoselle, elles aussi fort fraîches.

Du vent et de la pluie

Le Kinépolis du Kirchberg propose, quant à lui, une salle de cinéma dédiée à la 4D. La climatisation des lieux fait du bien mais c'est surtout la technologie du lieu que nous vous recommandons. Elle permet d'être «immergé» au cœur même du film.

Autrement dit: attendez-vous à une séance avec du vent, des sièges qui tremblent, des odeurs et - surtout - de fines gouttelettes de pluie bien agréables. Pour les prochains jours, c'est Le Roi Lion qui est diffusé.

2 En Allemagne

Mesdames et Messieurs, prenez de la hauteur: il fait meilleur dans le ciel. Le décollage est imminent à bord des montgolfières de Moselballoning, à Föhren près de Trier. Brin de fraîcheur garanti dans les airs, surtout si le vent est de la partie. Pour profiter encore plus du paysage et des températures douces, prenez rendez-vous au petit matin.

SaarFari, centre de sports nautiques basé à Schoden offre la possibilité de réaliser en canoë un parcours au milieu des cascades de la vallée de la Sarre. Seuls ou à plusieurs, les rameurs pourront par exemple découvrir la chute d'eau de Sarrebourg ou le moulin Hackemberger.

8°C sous terre

Dans les grottes du Schlossberg, le thermomètre ne dépasse jamais les 8/10°C. Oubliée la canicule dans les galeries souterraines qui s'échelonnent sur 12 étages. Les différents passages mènent à d'immenses salles voûtées colorées de grès jaune, rouge et orange impressionnantes. Quel pied.

3 En Belgique

Construisez votre radeau grâce à Semois Aventure, près de Bouillon en Wallonie. Le but est simple : monter votre embarcation vous-même et filer sur les eaux douces de la Semois, de Poupehan à Frahan. La rivière peut même être arpentée en «kraft», c'est-à-dire en kayak géant à 9 places.



Autre expérience inédite recommandée : l'aqua golf. Les plateformes de jeu flottent sur l'eau du lac de l'Eau d'Heure à Boussu-lez-Walcourt, alors attention à bien viser. Si votre balle tombe à l'eau, allez-vous suivre ?

Douces galeries

Direction maintenant Bertrix, à 25 m sous terre. Une visite dans des souterrains au cœur du travail des «scailtons», les mineurs d'ardoises, vous attend. «Au cœur d'ardoise» propose de revenir dans le passé industriel avec ces vestiges avec en prime les douces températures des galeries.

Petit plus pour les gourmands du dimanche midi: les visites sont accompagnées d'une dégustation de produits du terroir.

4 En France

De la fraîcheur comme en hiver, même en juillet? La piste de ski indoor du Snowhall d'Amnéville le permet. En plein été, venez y profiter des sports de glisse et respirer un air à -2°C. Les sandales et le maillot de bain seront mis au placard durant un après-midi avec pour programme : un passage sur la piste de luge pour enfants ou sur la zone tubing (bouée) par exemple.



Toujours à Amnéville, prenez le frais la tête dans les arbres avec le Maxi-Bungee du parc France-aventures. Un saut à l'élastique inversé de 16 m de haut, qui vous élève dans les airs. Un voyage du sol à la cime des arbres en une seconde: à couper le souffle.

Du show et un monstre

Le festival Constellations s'exporte de Metz à Thionville. Le spectacle son et lumière Organ Symphony est à voir à l'église Saint-Maximin. L'événement se déroule en intérieur et permet de bénéficier de la fraîcheur naturelle des pierres de la bâtisse. A découvrir le soir après le travail. Le show en réalité augmentée s'apprécie les vendredis et samedis seulement, de 22h à minuit jusqu'au 31 juillet puis de 21h30 à 23h30 du 1er au 31 août.

Enfin, le fort du Hackenberg à Veckring à quelques kilomètres de la frontière, vous donnera sans doute bien des frissons. Déjà parce que derrière les murs épais de cette construction militaire il fait bon; ensuite car «le monstre de la ligne Maginot» a bien des secrets à vous révéler. A quelques dizaines de mètres de la surface, par 12°C, la leçon d'histoire est bien plus agréable qu'à l'école.