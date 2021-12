Annulations en pagaille, retards à n'en plus finir, il ne faisait pas bon de vouloir prendre l'avion pendant le weekend de Noël. Et les perturbations se poursuivent cette semaine, en raison de la propagation du variant Omicron.

International 2 min.

Pandémie

Omicron sème le chaos dans le ciel

Annulations en pagaille, retards à n'en plus finir, il ne faisait pas bon de vouloir prendre l'avion pendant le weekend de Noël. Et les perturbations se poursuivent cette semaine, en raison de la propagation du variant Omicron.

(AFP) Ils se comptent par milliers. Lors du weekend de Noël, 8.300 liaisons aériennes internationales ou intérieures ont été annulées. A ces annulations, s'ajoutent des dizaines de milliers de vols en retard entre vendredi et dimanche, au grand dam de ceux qui voulaient renouer cette année avec les déplacements pour les fêtes, après un Noël 2020 frappé de plein fouet par la pandémie.

L'industrie du voyage retrouve des couleurs Si l'hiver dernier, les congés rimaient avec un lockdown, cette année, les résidents sont nombreux à s'être envolés vers l'étranger. Tour d'horizon sur les tendances du secteur des voyages.

Les perturbations se poursuivent ce lundi, avec plus de 2.100 vols déjà annulés à la mi-journée, et ne devraient pas connaître d'amélioration mardi, puisque plus de 700 vols ont déjà été annulés, selon le site FlightAware. La pandémie de covid-19 entraîne notamment un manque de personnels navigants. Des pilotes, hôtesses de l'air et d'autres membres du personnel ont dû être mis en quarantaine après avoir été exposés au virus.

Des compagnies comme Lufthansa, Delta, United Airlines, Alaska Airlines, JetBlue ou encore British Airways ont donc été contraintes d'annuler des vols. «Le pic de cas d'Omicron à travers le pays (les Etats-Unis) cette semaine a eu un impact direct sur nos équipages et les personnes qui gèrent nos opérations», explique la compagnie américaine United Airlines.

La météo a aussi joué un rôle dans les perturbations aux Etats-Unis. Dans l'Ouest du pays, des tempêtes de neige et des fortes baisses de températures annoncées compliquant encore davantage une situation déjà chaotique.

Les juges renforcent le droit d'indemnisation des vols Les compagnies aériennes doivent informer à temps lorsque les vols sont avancés - sinon, elles doivent payer des indemnités.

Durant ce long week-end, les compagnies aériennes chinoises, en particulier China Eastern et Air China, ont à elles seules supprimé plus de 2.000 vols, dont un grand nombre reliant Xi'an, dont les 13 millions d'habitants sont confinés. Dans ce pays qui applique depuis l'an passé une «stratégie zéro covid», la ville de Xi'an a promis lundi d'imposer les mesures «les plus strictes» face au risque épidémique, après le dépistage de plusieurs centaines de cas de covid dans la métropole en confinement.

Les habitants de la ville sont contraints de rester chez eux depuis jeudi, avec le droit de sortir seulement une fois tous les trois jours pour le ravitaillement. Et à partir de lundi, seuls les automobilistes impliqués dans la lutte anti-épidémique ont le droit de prendre le volant.

Les croisières en difficulté

En mer aussi, le coronavirus a frappé des vacanciers. Selon le quotidien Washington Post, plusieurs navires se sont vu refuser l'escale dans plusieurs ports des Caraïbes.

La durée du certificat vaccinal fixée à neuf mois Cette mesure s'appliquera aux voyageurs au sein de l'Union européenne à partir du 1er février 2022, sauf en cas d'objection de la part d'une majorité des Etats membres.

«On navigue à bord d'une boîte de Petri», un récipient utilisé dans les laboratoires pour la culture de bactéries, a affirmé au journal Ashley Peterson, une passagère de 34 ans du Carnival Freedom qui n'a pas été autorisé à amarrer sur l'île néerlandaise de Bonaire.

Dans un communiqué à l'AFP, Carnival Cruises a confirmé qu'un «petit nombre à bord avait été isolé en raison d'un test positif au covid». Selon le CDC, la principale agence de santé publique aux Etats-Unis, plus de 60 navires de croisière font l'objet d'enquêtes par les autorités sanitaires américaines après l'apparition de cas de covid-19 à bord.