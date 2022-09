La ministre de l’Intérieur belge Annelies Verlinden demande d’étudier le report du démantèlement d’un premier réacteur.

International 3 min.

Energie

Nouvelles tensions sur le nucléaire belge

Max HELLEFF La ministre de l’Intérieur belge Annelies Verlinden demande d’étudier le report du démantèlement d’un premier réacteur.

De notre correspondant Max Hellef (Bruxelles) - Nouveau rebondissement dans le dossier nucléaire belge. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden demande d'étudier la possibilité du report des travaux préparatoires au démantèlement de Doel 3, un «vieux» réacteur qui doit a priori s'arrêter de fonctionner à partir du 23 septembre.

Nouvelles surenchères autour du nucléaire belge Le maintien en activité d’un troisième réacteur au-delà de 2025 est présenté comme une option réaliste.

Dans un tweet, la chrétienne-démocrate flamande qui est responsable politiquement pour la sécurité des centrales explique: « En ces temps incertains, nous devons être attentifs à notre approvisionnement énergétique. Cependant, nous ne faisons aucun compromis sur la sécurité. C'est pourquoi j'ai demandé à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire de déterminer si les préparatifs du démantèlement de Doel 3 peuvent être reportés en toute sécurité.»

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Cette requête émanant d'une des principales figures du gouvernement fédéral fait l'effet d'une petite bombe. Le 18 mars dernier, la coalition au pouvoir s'était accordée sur le maintien en activité des deux réacteurs les plus récents (Doel 4 et Tihange 3) jusqu'en 2035, soit dix années de plus par rapport au calendrier initialement fixé.

Portés par la crise de l'énergie engendrée par la guerre en Ukraine, les pro-nucléaires avaient eu partiellement gain de cause. Mais il était entendu en revanche que les cinq autres réacteurs que compte le pays allaient fermer tour à tour d'ici 2025. Doel 3, situé à proximité d'Anvers, devant être en premier mis à l'arrêt conformément à la loi nucléaire.

Ces derniers jours, la procédure finale d'arrêt de Doel 3 a été balisée. Le plan de cessation d'activité présenté par l'exploitant français Engie a été validé.

Une énième volte-face sur un sujet sensible

La sortie de la ministre Verlinden apparaît comme une énième volte-face dans cet épineux dossier. Elle intervient à un moment où le gouvernement fédéral d'Alexander De Croo peine à s'accorder sur de nouvelles mesures de soutien aux ménages et aux entreprises dans le cadre de la crise énergétique. L'incertitude aidant, un vent favorable souffle en faveur du maintien du nucléaire.

Mercredi, les écologistes - qui font eux aussi partie de la coalition au pouvoir – ont fait savoir que la ministre de l'Intérieur avait pris l'initiative d'interroger l'Agence fédérale de contrôle nucléaire sans concertation préalable. Ils font valoir que le problème n'est pas l'approvisionnement en électricité du pays qui serait bien assuré à les entendre, mais la hauteur de la facture énergétique que le Belge va devoir payer.

On sait aussi que les pro-nucléaires espèrent la prolongation d'autres réacteurs au-delà de 2025. Cette volonté est bien présente dans les partis de droite flamands, et est affichée clairement côté francophone par le Mouvement réformateur (MR, libéral) de Georges-Louis Bouchez. Récemment, le vice-Premier ministre MR David Clarinval s'est prononcé pour la mise « sous cocon » de Doel 3. Il propose que le réacteur ne soit pas arrêté, mais mis en sommeil. Et relancé - qui sait ? - au-delà de 2024, une fois le prochain gouvernement formé (« idéalement ») sans les écologistes.

Bientôt une réponse de l'Agence fédérale de sécurité nucléaire

L'Agence fédérale de sécurité nucléaire, qui a toujours plaidé pour un démantèlement rapide des installations vouées à disparaître, s'active à répondre en ce moment à la ministre Verlinden. Si l'agence maintient sa position, certains travaux préparatoires au démantèlement de Doel 3 seront entamés le 23 septembre.

Le dossier sera discuté ce vendredi en Conseil des ministres restreint. Il n'est pas impossible qu'y soit remis également en question le démantèlement d'un second réacteur programmé en février 2023.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.