Des milliers de tracteurs bloquent plusieurs villes du pays ce 14 février. Depuis deux semaines, les agriculteurs défilent pour alerter sur leur situation et réclament des prix équitables.

Nouvelles manifestations d'agriculteurs en Espagne

(AFP) - Des milliers d'agriculteurs ont de nouveau manifesté ce 14 février en Espagne pour exiger des «prix justes» pour leur production et ont notamment bloqué avec leurs tracteurs le centre de Valence (est), la troisième ville du pays. «L'agriculture ne se jette pas à la poubelle», «la campagne et le monde rural se meurent», pouvait-on lire sur des pancartes et des banderoles dans ces rassemblements convoqués par les principaux syndicats agricoles.

Dans la matinée, le centre de Valence a été totalement paralysé par des centaines de tracteurs et des milliers de manifestants. D'autres manifestations avaient lieu dans les Asturies (nord), en Catalogne (est) ainsi qu'en Andalousie (sud), où des tracteurs ont bloqué des routes dans la région de Cordoue. Depuis fin janvier, les manifestations d'agriculteurs se succèdent dans toute l'Espagne, une mobilisation d'une rare ampleur.

Les syndicats critiquent la pression exercée sur les prix par la grande distribution qui ne laisse au final qu'un très petit revenu aux producteurs, la concurrence de pays à bas salaires hors de l'Union européenne ainsi que la hausse du salaire minimum décidée par le gouvernement de coalition de gauche.

Le ministre de l'Agriculture Luis Planas doit rencontrer en fin de journée les représentants du groupe de supermarchés à bas prix Mercadona, numéro un en Espagne et accusé par les agriculteurs d'étrangler les producteurs en tirant les prix vers le bas.

Selon les syndicats, les secteurs les plus touchés sont les fruits et légumes et l'olive, l'Espagne étant le premier producteur mondial d'huile d'olive. Cette production souffre en outre des droits de douane punitifs imposés depuis octobre par les Etats-Unis sur des produits européens.