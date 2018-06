La SNCF poursuit le déploiement de son offre low-cost à grande vitesse baptisée Ouigo, en ouvrant des liaisons à partir de Paris-Gare de l'Est vers les gares du Grand Est.

Nouvelles liaisons TGV à bas coût entre Paris et Metz

(ChB) - Dès le 7 juillet, les voyageurs pourront rejoindre Strasbourg, Metz, Nancy, Colmar, ou les gares Lorraine-TGV et Champagne-Ardenne-TGV en moins de 2 heures et à petit prix.

Avec l'arrivée de Ouigo à Paris-Gare de l'Est, ce seront désormais deux fois plus d'allers-retours et deux fois plus de destinations qui seront proposés quotidiennement aux usagers, à des tarifs très attractifs:

A partir de 14 euros pour un aller simple Paris - Metz/Nancy/Lorraine-TGV



A partir de 16 euros pour une aller simple Paris - Strasbourg/Colmar



A partir de 10 euros pour un aller simple Paris - Champagne-Ardenne-TGV



Pour les enfants, un tarif fixe de 8 euros est proposé toute l'année.

Voici les quatre allers-retours quotidiens proposés par Ouigo:

