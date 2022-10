Tous les chiffres sont à la hausse, mais les autorités s’en remettent pour l’instant à la seule vaccination pour contenir l’épidémie.

Nouvelle vague de covid en Belgique

Max HELLEFF

Par Max HELLEFF (Bruxelles)



L’inflation et la crise énergétique l’avaient presque fait oublier. Mais, sans surprise, le coronavirus revient en force avec l’automne. Le nombre de contaminations au Covid-19 enregistrées et d’admissions à l’hôpital est en forte augmentation, selon l’Institut de santé publique Sciensano.

Quelques indications: 2.823 infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne quotidiennement entre le 24 et le 30 septembre (+26%); 23% des tests se sont avérés positifs; le sous-variant Omicron BA.5 est largement majoritaire (92,3%).

Les conséquences de la maladie vont en s’alourdissant également: les hospitalisations ont augmenté de 28% sur une base hebdomadaire et quatre personnes meurent chaque jour des suites du Covid (+42%). Depuis le début de l’épidémie en Belgique début 2020, 32.690 personnes sont décédées.

Il y a deux semaines, Sciensano avait indiqué que, selon les modèles scientifiques, une nouvelle vague de Covid-19 pouvait être attendue pour la mi-octobre. Lundi, le virologue Steven Van Gucht a confirmé ces prévisions.

«La Belgique en est encore à un stade précoce de sa vague là où des pays comme la France, l’Allemagne ou l’Angleterre l’ont entamée depuis plusieurs jours», explique pour sa part le microbiologiste Emmanuel André. «Comme cela a été modélisé par nos biostatisticiens, on s’attend maintenant à ce que ces contaminations, et dans une moindre mesure ces hospitalisations, continuent à augmenter pour atteindre un pic entre fin octobre et début novembre».

«On n’est plus dans les scénarios catastrophes»

Toutefois, le scientifique rassure: «Bien sûr, on n’est plus dans les scénarios catastrophes des épisodes précédents puisque la population a acquis une certaine immunité grâce aux campagnes de vaccination successives et aux infections, notamment par le variant omicron dont on sait qu’il induit moins de risques d’hospitalisation. Mais, tout de même, l’ampleur de la vague qui arrive va dépendre d’autres facteurs dont on ne perçoit pas encore bien l’influence à ce stade.»

Reste à savoir si ce niveau d’immunité sera maintenu grâce à la seule vaccination. La campagne, commencée en juin, est un succès en Flandre où les plus de 80 ans sont concernés en priorité. En Wallonie, elle démarre plutôt bien. Bruxelles est à la traîne. A ce stade, 14% des Bruxellois de 65 à 74 ans ont reçu une quatrième dose – le « second booster » - contre 31% en Wallonie et 60% en Flandre. Les 75-84 ans sont, eux, 24% à avoir reçu une quatrième dose à Bruxelles contre 33% en Wallonie et 74% en Flandre.

Les autorités insistent pour que les plus fragiles soient vaccinés au plus vite, et cela en raison de l’absence actuelle de mesures sanitaires. Le port du masque est devenu en effet l’exception; le télétravail a été réduit par les entreprises, même si elles y voient aujourd’hui une opportunité de diminuer leurs frais de chauffage et d’électricité; etc. Selon le virologue Steven Van Gucht, il n’y a pas d’urgence à les imposer à nouveau, quitte à revoir ce jugement dans deux à trois semaines. Ces propos laissent dubitatifs certains scientifiques qui craignent que ne s'ajoute à ce délai la propension des politiques à réagir parfois avec retard par crainte d’être impopulaires.

Les variants constituent bien sûr l’autre inconnue de cette nouvelle vague de coronavirus. Les scientifiques ont en ligne de mire le BA.2.3.20 dérivé du variant BA.2 présent aux Etats-Unis, mais pas encore en Belgique. Des cas de B.Q.1 dérivé de BA.5 ont en revanche été détectés dans le royaume.

