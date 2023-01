La découverte d’un fusil-mitrailleur Uzi dans le canal de Damme ramène à un cold case vieux de quarante ans

International 4 min.

En Belgique

Nouvelle piste dans l’affaire des tueurs du Brabant

Max HELLEFF La découverte d’un fusil-mitrailleur Uzi dans le canal de Damme ramène à un cold case vieux de quarante ans

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles)



Une arme a été retrouvée dans le canal de Damme, en Flandre occidentale. Elle pourrait avoir appartenu aux tueurs du Brabant, un gang armé qui a commis une série de braquages sanglants dans les années 80. 28 personnes furent alors tuées dans la région entourant Bruxelles, entre 1982 et 1985. L'arme découverte pourrait ouvrir une nouvelle piste. Une de plus, pourrait-on dire, tant les conjectures et les hypothèses se sont multipliées depuis 40 ans dans cette affaire, sans jamais aboutir à un résultat tangible.

Nouveau rebond dans l'affaire des tueries du Brabant Les «révélations» d'un ex-gangster bruxellois pointant deux anciens complices font l'objet de vérifications et relancent les interrogations au sujet des tueurs du Brabant.

«Un groupe de pêcheurs à l'aimant en est persuadé: ils ont trouvé l'arme recherchée par les enquêteurs dans le Damse Vaart à Damme fin novembre», peut-on lire dans le quotidien flamand Het Laatste Nieuws qui se demande s'il faut y voir une « percée dans l'affaire des tueurs ». Le parquet fédéral confirme qu'une enquête est en cours sur cette énième trouvaille, mais reste prudent. Les autorités judiciaires se refusent pour l'instant à établir un quelconque lien avec le «cold case» le plus célèbre de l'histoire criminelle belge.

Si l'arme était retrouvée sur lui, il aurait de sérieux ennuis

«Mais, continue le quotidien, il semble que la déclaration des pêcheurs à l'aimant selon laquelle ils ont récupéré un Uzi et cinq chargeurs notamment ait retenu l'attention des enquêteurs». Ce pistolet-mitrailleur de fabrication israélienne pourrait être lié à un épisode sanglant des tueries du Brabant intervenu au supermarché Colruyt de Nivelles, en 1983.

L'Uzi aurait été jeté dans le canal de Damme par un garagiste de la région. Cette arme, ainsi que quatre chargeurs chargés, se trouvaient dans un sac en toile de jute dans son garage depuis 27 ans, avec une ceinture de balles. Le garagiste aurait cherché à la vendre au marché noir. Mais un acquéreur potentiel aurait immédiatement reconnu l'Uzi comme une arme de l'ancienne gendarmerie belge et aurait abandonné la transaction. L'arme, est-il encore précisé, est tombée entre les mains du garagiste par l'intermédiaire d'un gendarme ami qui lui aurait demandé de la cacher car elle provenait de la «Bande de Nivelles» - l'autre nom des tueurs du Brabant. «Si l'arme était retrouvée sur lui, il aurait de sérieux ennuis»…

L'Uzi s'est ainsi retrouvé dans le canal de Damme d'où il a fini par être extrait. Il y serait resté plusieurs d'années, à suivre la chronologie rapportée par Het Laatste Nieuws.

Bras de fer entre policiers et accusés au procès de Bruxelles Des images terrifiantes de l'attentat de Maelbeek ont été projetées lors du procès des attentats de Bruxelles, entre les protestations des accusés qui dénoncent de nouveau leurs conditions.

Une chose est certaine: lancée à la fin novembre, la chasse à l'Uzi a fini par payer. A l'époque, les plongeurs et la protection civile s'activaient dans les eaux du canal de Damme pour vérifier si l'arme gisait bien sur le fond. Le Parquet refusait toutefois d'en dire plus. La découverte du fusil mitrailleur Uzi a finalement été faite par des pêcheurs à l'aimant, visiblement plus chanceux que les plongeurs de la police.

Que l'Uzi ait pu appartenir à l'ex-gendarmerie belge – ce n'est qu'une possibilité - n'est pas anodin. L'une des hypothèses les plus souvent évoquées dans cette affaire tourne en effet autour de la participation d'ex-gendarmes à la bande des tueurs. Elle fut prise en compte par les enquêteurs dès 1983, après la première vague des tueries. Ces ex-gendarmes avaient supposément un lien avec l'extrême droite. Ils auraient été animés par l'intention de déstabiliser l'Etat belge. Mais à nouveau, tout cela doit être mis au conditionnel.

En 2017, le nom d'un ancien gendarme d’Alost, Christiaan Bonkoffsky, a refait surface. L’homme, qui avait fait partie du Groupe Diane, une unité d’élite de la gendarmerie, fut suspecté d'avoir été le «Géant des Tueries du Brabant» lors de la seconde vague de raids. C’était en 1985. Il se serait confessé à son frère quelques instants avant sa mort survenue en 2015.

Une modification législative change tout

Mais cette piste, pas davantage que d'autres, n'a conduit à ce jour à identifier les membres de la Bande de Nivelles. Ni à comprendre les motivations de tueurs qui ont abattu 28 personnes de sang-froid, fait 22 blessés et amassé lors de leurs raids sanglants un butin somme toute dérisoire estimé au maximum à 280.000 de nos euros.

Le dossier des tueurs du Brabant aurait dû être prescrit trente ans après leur dernier braquage survenu en 1985, à Alost. Mais une modification législative a donné jusqu'en 2025 aux enquêteurs pour tenter de percer le mystère. Le temps presse donc si l'on sait qu'au moins trois années seront nécessaires pour parvenir à un verdict éventuel.

Un récent projet de loi vise toutefois à supprimer la prescription dans certaines affaires extrêmement graves. Elle pourrait ainsi être définitivement levée pour les tueurs du Brabant.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.