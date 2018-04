Indépendants ou salariés, les coursiers à vélo? Une plainte pourrait aboutir à donner une réponse à cette question.

Nouvelle embardée pour Take Eat Easy

Par Max Heleff

C’était une belle histoire, une success story économique à la belge. Jusqu’en 2016, Take Eat Easy était probablement la plus encensée des start-ups du Plat Pays. Et puis l’aventure s’était vautrée, comme une bécane au fossé.

Alors en pleine croissance, la «foodtech» et le segment de la livraison de plats à domicile s’étaient avérés aussi féroces que gourmands en fonds. Frais de marketing permanents, marge bénéficiaire trop étroite...: Take Eat Easy n’avait pu réussir à tenir le rythme imposé par ses concurrents britanniques Deliveroo et Just Eat.

Présente dans 20 villes, employant 160 personnes, la petite entreprise belge avait finalement remercié il y a deux ans ses clients et son équipe pour le million de livraisons effectuées depuis son lancement en 2013.



Mais cette descente aux enfers n’est pas terminée. Plus d'une centaine d'anciens coursiers à vélo français de Take Eat Easy viennent en effet de déposer plainte à Paris pour travail illégal et travail dissimulé.

Il s’agit exactement de 114 livreurs qui ont pédalé pour la société belge dans une dizaine de grandes villes de l’Hexagone où ils auraient été enregistrés à l'époque comme «auto-entrepreneurs», un statut intermédiaire entre salarié et indépendant. Ces livreurs ont engagé parallèlement des procédures devant les prud'hommes pour faire reconnaître un lien de salariat avec la start-up.

Une plainte contre Take Eat Easy en France

Selon leur avocat, la plainte déposée devant le parquet national financier doit mettre en lumière les pratiques douteuses de Take Eat Easy. Elle s’ajoute aux procès-verbaux pour «travail dissimulé» déjà dressés par l'inspection du travail. Selon les plaignants, il existait un lien de subordination permanent et «absolu» entre eux et l’employeur belge. Ce lien se serait traduit par des horaires et des itinéraires de travail non libres, l’utilisation obligatoire de matériel fourni par la start-up, une évaluation et un contrôle du travail constants, des procédures disciplinaires, des licenciements, etc.

Take Eat Easy se présentait «comme une ,plate-forme de mise en relation‘ entre consommateurs, restaurateurs et coursiers à vélo», alors qu' «il s'agissait d'une véritable entreprise de livraison à domicile», est-il écrit dans la plainte consultée par l'AFP.

L’avocat des plaignants martèle encore: la société belge a «employé très régulièrement des étrangers en situation irrégulière», qui ne pouvaient pas se déclarer comme auto-entrepreneurs. S’agissant de la rémunération, on aurait carrément atteint le surréalisme: des coursiers auraient été payés via le compte de collègues ou via des comptes ouverts à l’étranger, mais aussi par le truchement d’un troc alimenté par des pièces détachées de vélo…

Toutefois, il importe de relever que ce n’est pas la première fois que Take Eat Easy est accusé de la sorte: une précédente procédure lancée par une cinquantaine d’ex-livreurs français aux prud'hommes n’avait pas abouti, cette instance se déclarant non compétente.

Tout l’intérêt de cette affaire est bien sûr de répondre à la question de savoir si les coursiers de sociétés bien vivantes comme Deliveroo ou Uber Eats doivent être à leur tour considérés comme des travailleurs indépendants ou des travailleurs salariés? En Belgique, une enquête de l’inspection du travail est précisément en cours. Le dossier serait entre les mains du ministère de la Justice. La commission administrative de règlement de la relation de travail a estimé récemment que «les modalités de travail proposées par Deliveroo sont incompatibles avec une qualification de travail indépendant». L’avis est cependant non contraignant.

Et en France? Selon l’inspection du travail, les livreurs de Take Eat Easy étaient subordonnés aux plate-formes numériques qui leur «offraient» une telle collaboration. Reste à voir ce qu’en pensera la Justice. Et qu’elle aura été la nature de cette «subordination», si elle est avérée.

Les fondateurs se lancent dans le vélo électrique connecté

Les fondateurs de Take Eat Easy s’abstiennent de tout commentaire. Ils nourrissent pour l'heure un nouveau projet en association avec l’ex-société de trajets partagés Djump, un concurrent d'Uber dont les services se sont arrêtés en juin 2015. L’objectif de cette nouvelle start-up baptisée «Cow Boy» est de populariser en Belgique «un vélo électrique urbain, haut de gamme et connecté, au prix le plus bas possible».

