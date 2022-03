Après s'être entretenu avec Vladimir Poutine ce lundi, le Premier ministre a échangé par téléphone avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à la demande de celui-ci.

Conflit Ukraine-Russie

Nouvel entretien téléphonique entre Bettel et Zelensky

Après s'être entretenu avec Vladimir Poutine ce lundi, le Premier ministre a échangé par téléphone avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à la demande de celui-ci.

Après un appel à Vladimir Poutine, c'est avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky que le Premier ministre et ministre d'État Xavier Bettel a échangé par téléphone sur la situation actuelle en Ukraine, à la demande du président ukrainien. Xavier Bettel a eu également plus tôt dans la journée un échange avec le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal.

Un guide pour les familles d’accueil de réfugiés ukrainiens Au Luxembourg, des centaines de familles se sont déclarées prêtes à accueillir des familles ukrainiennes chez elles. Voici ce qu'il faut savoir.

Le Premier ministre a échangé ce lundi matin avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, notamment en ce qui concerne l’importance d’une solution négociée à ce conflit - y incluant le souhait du président Zelensky de poursuivre les négations au plus haut niveau, ceci dans l’objectif d’engager un processus de négociation – de président à président.

Le Premier ministre a convenu avec le président de la nécessité de mettre fin aux attaques russes en cours et d’instaurer un cessez-le-feu au plus vite. Ceci aussi pour permettre que des couloirs humanitaires puissent rester ouverts et surtout, qu'ils soient respectés.

Le Premier ministre a réitéré son soutien à l’Ukraine et au peuple ukrainien. Xavier Bettel a également souligné la solidarité du Luxembourg - et avant tout du peuple luxembourgeois - envers les personnes fuyant la guerre en Ukraine.

Les deux parties se sont engagées à maintenir un contact régulier.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.