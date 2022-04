De nombreux Lituaniens craignent que la Russie n'attaque leur pays après l'Ukraine - appartenance à l'OTAN ou non.

A la frontière polono-lituanienne

«Nous sommes assis ici comme sur un baril de poudre»

De nombreux Lituaniens craignent que la Russie n'attaque leur pays après l'Ukraine - appartenance à l'OTAN ou non.

(MKa avec Gabriele Lesser [Vilkaviskis]) - Les camions vrombissent en direction de Suwalki, dans le nord-est de la Pologne, comme si le diable était à leurs trousses. A droite et à gauche de la piste à nids-de-poule se trouve la route européenne 67, longue d'environ 1.700 km, qui doit relier la République tchèque à la Finlande en passant par la Pologne et les républiques baltes.

Mais la Via Baltica, comme on l'appelle aussi, est surtout constituée de terre retournée. La tranchée s'étend sur des centaines de kilomètres à travers le paysage verdoyant. Mais les ouvriers ne sont guère visibles. Ce projet devrait pourtant être une priorité absolue, car sans une infrastructure développée en Pologne - routes, ponts et voies ferrées pour le trafic ferroviaire - les Etats baltes ne pourraient guère être défendus en cas d'attaque.

Depuis l'attaque de la Russie sur l'Ukraine le 24 février, de plus en plus de Lituaniens craignent d'être la prochaine cible. La porte d'entrée pourrait être la «brèche de Suwalki», comme on appelle la frontière polono-lituanienne, courte de seulement 100 km, puisqu'elle se situe entre l'enclave russe hautement armée de Kaliningrad au nord et la Biélorussie, alliée de la Russie, au sud.

La peur d'une attaque

«Nous sommes assis ici comme sur un baril de poudre», déclare Renata Medeliene, 48 ans, directrice du centre culturel de la ville frontalière lituanienne de Vilkaviskis. «Il suffit d'une étincelle pour que tout nous explose à la figure». Les autres collaboratrices, qui ont pris place dans la petite salle de réunion, hochent la tête en signe d'approbation. «Nous avons tous peur ici», poursuit-elle, «après tout, Kaliningrad n'est qu'à quelques kilomètres. Mais nous continuons à travailler comme si la guerre russe en Ukraine et la menace actuelle n'existaient pas pour nous».

Nous avons tous peur ici, après tout, Kaliningrad n'est qu'à quelques kilomètres. Renata Medeliene, directrice du centre culturel

Ingrida Bunikiene, 48 ans, designer informatique au centre culturel, a du mal à dormir depuis le début de la guerre en Ukraine: «Je ne sais jamais si les explosions viennent du terrain d'entraînement militaire russe dans l'oblast de Kaliningrad, juste derrière la frontière, ou si les chars russes sont déjà devant ma porte». Il y a certes un centre d'entraînement militaire lituanien, à environ 40 km de Vilkaviskis. «Mais cela ne me rassure malheureusement pas du tout».

La metteuse en scène de théâtre Daiva Kasulaitiene (55 ans) prépare actuellement une nouvelle pièce dans laquelle la Première et la Seconde Guerre mondiale jouent un rôle: «Et voilà que les anciens traumatismes refont surface chez les acteurs. Vilkaviskis a toujours été une ville de front. Des soldats et des bandes de maraudeurs sont passés par là. Après la Première Guerre mondiale, les Polonais nous ont envahis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce furent les Allemands et les Russes».

La femme de 55 ans aux cheveux courts noirs et rouges presse sa main contre sa bouche, puis poursuit d'une voix légèrement tremblante: «Les Allemands étaient autrefois nos voisins, Königsberg, la capitale de la Prusse orientale. Et puis ils ont revêtu des uniformes de SS et de la Wehrmacht, nous ont assassinés et ont tout détruit ici». Elle déglutit plusieurs fois: «Nous ne pouvons pas non plus oublier la terreur des Russes après la guerre. Nous ne voulons plus de cela. Nous sommes entrés dans l'OTAN et l'UE parce que nous ne voulons plus de guerre et d'oppression. Nous espérons sincèrement que l'OTAN nous défendra».

Nous espérons sincèrement que l'OTAN nous défendra. Daiva Kasulaitiene, metteuse en scène de théâtre

La ville de 10.000 habitants, paisiblement installée sous le soleil printanier, n'a rien à voir avec son histoire tumultueuse. Au cours des trois derniers siècles, Vilkaviskis a d'abord fait partie du double État polono-lituanien, avant d'être incorporée au royaume de Prusse, puis au duché de Varsovie après la défaite de ce dernier.

De gauche à droite: Daiva Kasulaitiene, metteuse en scène de théâtre au centre culturel de la ville frontalière lituanienne de Vilkaviskis, Renata Medeliene, directrice du centre culturel, Giedre Ciganskiene, directrice adjointe, et Rita Marcelionyte, directrice financière. Photo: Gabriele Lesser

À partir de 1815, la ville a fait partie de l'Empire russe et est devenue un important centre de culture juive. Pendant la Première Guerre mondiale, Vilkaviskis était occupée par les Allemands. À partir de 1918, la ville faisait partie de la République de Lituanie, désormais indépendante. Mais dès 1940, la Lituanie fut annexée par l'Union soviétique, occupée par les Allemands en 1941 et reconquise par l'Armée rouge en 1944. Vilkaviskis et, avec elle, toute la Lituanie disparurent derrière le rideau de fer - jusqu'en 1991, date à laquelle l'État retrouva son indépendance.

Afin de montrer sa présence et de rassurer la population, l'armée lituanienne a lancé le 13 mars une manœuvre dans la région frontalière de Suvalkija, à laquelle participent également les alliés de l'OTAN stationnés dans la ville lituanienne de Rukla - les Allemands en tête.

Deux États agresseurs: la Russie et la Biélorussie

C'est à l'université de Klajpeda - et à l'académie militaire de Vilnius, la capitale lituanienne, que travaille Egidijus Papečkys (51 ans), un expert en sécurité très demandé. Depuis quelques années, il est également commandant régional de l'Union des tireurs lituaniens dans le district de Marijampolė, près de la frontière avec la Pologne et l'oblast de Kaliningrad. Šauliai, le nom lituanien de l'Union des tireurs, est une organisation paramilitaire qui a vu le jour en 1919, lorsque la Pologne a occupé Vilnius, la capitale lituanienne, et l'a intégrée à l'État polonais. À l'époque soviétique, Šauliai était interdite et nombre de ses membres se sont retrouvés au goulag, un camp de travaux forcés soviétique.

Après le rétablissement de l'indépendance de la Lituanie, l'Union des tireurs a été recréée et est aujourd'hui la plus grande organisation de la société civile en Lituanie. L'offre va bien au-delà de la formation militaire de base que doivent suivre les soldats réguliers. On peut également s'engager dans la protection civile, la culture, l'éducation, l'aide aux pauvres et aux réfugiés.

Actuellement, l'association aide à loger et à nourrir les réfugiés de guerre en provenance d'Ukraine et organise des cours en ligne, mais aussi des cours résidentiels, en cas d'attaque russe ou biélorusse sur la Lituanie. Que faut-il emporter dans ses bagages de fuite? Quels sont les papiers que je dois absolument emporter? Où puis-je apprendre à me défendre et à défendre ma famille dans le cadre d'un cours accéléré? Ce sont des questions qui préoccupent beaucoup de gens en Lituanie.

Papečkys accepte la conversation par téléphone portable à Bruxelles, où il participe à une réunion informelle pour les experts en sécurité des pays de l'OTAN. «Cette réunion était prévue depuis longtemps, mais maintenant nous parlons surtout de la Russie, de l'Ukraine et du pire cas pour nous-mêmes», rapporte-t-il. «Environ 30.000 soldats russes sont stationnés en Biélorussie. De plus, Alexandre Loukachenko a autorisé les Russes à utiliser leurs positions de missiles dans la guerre contre l'Ukraine. Nous avons donc affaire à deux États agresseurs: la Russie et la Biélorussie. Tous deux sont nos voisins».

Dans le coin clôturé d'un pays: la photo a été prise depuis la Pologne. À gauche, on voit l'oblast russe de Kaliningrad, à droite, la Lituanie derrière la clôture de barbelés. Photo: Gabriele Lesser

Une annonce de l'aéroport interrompt la conversation. Il déclare ensuite: «Dans l'UE et l'OTAN, tout le monde est conscient que le Suwalki gap , c'est-à-dire la courte frontière entre la Pologne et la Lituanie, représente actuellement le plus grand danger pour l'Alliance».

La Lituanie elle-même a déjà augmenté son budget de défense à 2,5 pour cent du produit intérieur brut. Mais l'OTAN doit également intensifier ses efforts pour protéger les républiques baltes. Environ 16.000 soldats servent dans l'armée lituanienne, auxquels s'ajoutent environ 15.000 tireurs qui seraient entièrement intégrés dans l'armée en cas de guerre. En outre, environ 4.000 soldats de l'OTAN sont désormais stationnés en Lituanie sous le commandement de l'Allemagne.

Les Ukrainiens sont un grand exemple pour nous. Egidijus Papečkys, expert militaire

«Depuis l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, environ 3.000 volontaires supplémentaires se sont inscrits à Šauliai», rapporte Papečkys. «Les Ukrainiens sont un grand exemple pour nous. Si nous sommes attaqués, nous nous défendrons, nous et notre pays. Nous nous battrons». Selon lui, l'OTAN est préparée à cette éventualité. «Il est clair qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas dire publiquement. Qui livre des armes et où, par exemple. Ou quelles sont les lignes rouges que Poutine ne doit en aucun cas franchir».

Crainte d'une panique

Il est toutefois clair que l'ensemble de l'OTAN entrera en guerre si la Lituanie est attaquée. C'est ce que garantit la clause d'assistance de l'article 5 du traité de l'OTAN. Il est compréhensible que le président ukrainien demande à l'OTAN de fermer le ciel au-dessus de son pays, mais pour ce faire, des centaines, voire des milliers de chasseurs-bombardiers de l'OTAN devraient neutraliser les aéroports et les bases militaires russes par le haut. «Cela signifie la guerre avec la Russie!», précise le conseiller à la sécurité.

«Personne ne sait si on n'en arrivera pas là au bout du compte. Mais l'OTAN ne lancera pas cette guerre de son propre chef». Il s'agit d'une alliance de défense au sein de laquelle chacun des 30 membres a une voix importante. «Nous décidons ensemble de la manière dont nous allons nous défendre», a déclaré Papečkys. «J'insiste: défendre, pas attaquer !»

Tomas Marcinkevičius, le chauffeur lituanien de la journaliste, est également très inquiet d'une escalade de la guerre en Ukraine. Photo: DR

Saulius Petrauskas (58 ans) se prépare également à une situation d'attaque. «Il ne faut surtout pas que la panique s'installe», explique le directeur administratif adjoint de la région de Lazdijai, dans le sud-ouest de la Lituanie. «Ce serait la pire des choses. C'est pourquoi nous nous occupons depuis des jours de la protection civile, expliquant par exemple que les téléphones portables peuvent tomber en panne et que tous les numéros et informations qui y sont enregistrés seraient alors perdus».

Il ne faut surtout pas céder à la panique. Saulius Petrauskas, vice-directeur administratif

Il sort son téléphone portable de sa poche et le pose sur la table du bureau du bâtiment administratif de Lazdijai. «Nous devons donc tous porter sur nous les informations les plus importantes sur papier et dans un emballage étanche». Il s'approche de la fenêtre et regarde la place du marché: «Nous avons lutté durement pour notre indépendance vis-à-vis de Moscou. Il y a eu des morts en Lituanie en 1991. Nous ne nous laisserons pas simplement reprendre notre liberté et notre démocratie». La solidarité avec l'Ukraine est gigantesque. «Après tout, de grandes parties de l'Ukraine, de la Lituanie, de la Biélorussie et de la Pologne ont été unies dans un même État pendant deux bons siècles», explique Petrauskas. «Au fond, nous sommes une grande famille».

Le nombre de visiteurs s'effondre

La route de Druskininkai, dans le sud-est de la Lituanie, serpente à travers les forêts, le long des lacs et des nombreuses collines. Cette petite ville d'à peine 15.000 habitants est une station thermale de rêve, dont les sources thermales et l'excellente qualité de l'air sont connues depuis des siècles. Jusqu'à présent, ce sont surtout des curistes de Lituanie, de Biélorussie, de Russie, de Pologne, d'Israël et d'Allemagne qui venaient s'y reposer. «C'est maintenant terminé pour le moment», déclare Mantas Sabaliauskas (36 ans), qui travaille comme assistant de direction pour le plus grand sanatorium lituanien, Egle. «Le nombre de clients a déjà chuté de manière dramatique à l'époque de Covid. Pourtant, nous pouvons accueillir un total de 2.000 hôtes en même temps sur deux sites, à Druskininkai et à Birstonas».

Il fait visiter le sanatorium paisiblement installé au soleil, avec plusieurs bâtiments, beaucoup de verdure, plusieurs terrains de jeu, puis ouvre la porte d'un foyer d'étudiants. «Juste après l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, les actionnaires ont convoqué une réunion extraordinaire et ont décidé d'accueillir ici, à leurs frais, 60 réfugiés ukrainiens et de les nourrir». Son téléphone portable sonne. Il doit se rendre dans le bâtiment principal. «L'idée est d'accueillir prochainement des mutilés de guerre ukrainiens dans notre sanatorium et de les soigner dans un centre de rééducation. Espérons que la guerre soit bientôt terminée».

Quelques kilomètres après Druskininkai et ses nombreuses maisonnettes en bois colorées, la route s'élargit. Enfin, un panneau apparaît : «Raigardas - Privalka, poste frontière Lituanie-Biélorussie, direction Grodno». Les camions, qui roulaient à toute vitesse auparavant, font maintenant la queue sur des kilomètres. Difficile de dire combien ils sont. Des centaines? Des milliers?

Je suis déjà resté ici dix jours! Iwan, chauffeur de camion

Juste avant la barrière et le feu rouge, trois chauffeurs de camion se tiennent ensemble et discutent. Ils viennent tous de Biélorussie. Cela fait douze heures qu'ils attendent d'être traités. «Oh, ce n'est rien du tout», fait remarquer Iwan (50 ans) de Grodno. «J'ai déjà fait la queue ici pendant dix jours! Mais maintenant, c'est particulièrement énervant, car j'ai un voyage à vide». Vassilij (52 ans) amène un semi-remorque plein de chocolat en Biélorussie et Mischa (36 ans) plusieurs tonnes de maïs à Minsk.

D'innombrables camions forment un embouteillage au poste frontière Raigardas-Privalka de la Lituanie vers la Biélorussie. Photo: Gabriele Lesser

«Si les sanctions continuent comme aujourd'hui, il n'y aura bientôt plus de commerce», dit Vassilij avec inquiétude. Ivan hoche la tête en signe d'approbation: «Nous serons alors au chômage». Misha lance: «Mais ce sont les Ukrainiens qui ont été le plus durement touchés! Ils ne perdent pas seulement leur travail, mais peut-être même leur vie».

Aucun des trois ne prononce le mot «guerre». Ils regardent le sol avec consternation, comme s'ils en avaient déjà trop dit, puis se tournent en silence et se dirigent lentement vers leurs camions.

