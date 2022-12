Ce mardi 13 décembre se tiendra une conférence internationale de soutien au peuple ukrainien à Paris. L'ambassadrice de France au Luxembourg, Claire Lignières-Counathe, détaille les objectifs de cet événement.

Conférence internationale de soutien

«Nous restons à l'écoute des besoins des Ukrainiens»

Thomas BERTHOL Ce mardi 13 décembre se tiendra une conférence internationale de soutien au peuple ukrainien à Paris. L'ambassadrice de France au Luxembourg, Claire Lignières-Counathe, détaille les objectifs de cet événement.

(avec AFP) «Donner des réponses à court terme et concrètes». Voilà l'objectif de la conférence internationale de soutien à la résilience civile de l'Ukraine «Solidaires du peuple ukrainien» organisée ce mardi 13 décembre à Paris selon Claire Lignières-Counathe, ambassadrice de France au Luxembourg. Cette conférence sera présidée par le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier interviendra en visio, tandis que le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal sera présent à Paris.

Selon l'Elysée, «des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement, des ministres» de 47 pays participeront, de même que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) fera également le déplacement. Le ministre de la Défense François Bausch (déi gréng) indiquait mi-novembre sur les réseaux sociaux que «le Luxembourg avait fourni à l'Ukraine des équipements pour une valeur de 75 millions d'euros, soit plus de 16 % de notre budget de défense pour 2022.»

Cinq secteurs-clés identifiés

«Nous avons constaté que la Russie cible les infrastructures civiles en Ukraine depuis le mois d'octobre. Il y a des besoins urgents immédiats pour la population ukrainienne et notamment pour cette période hivernale difficile», explique Claire Lignières-Counathe. Fin novembre, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg avait déjà dénoncé la volonté de Vladimir Poutine d'utiliser l'hiver comme «une arme de guerre». Il avait notamment accusé le président russe de mener des «attaques délibérées» contre des infrastructures civiles pour priver le pays de chauffage, d'électricité et d'eau.

Des vendeurs se tiennent à côté d'un bâtiment endommagé après l'attaque d'un marché dans la ville d'Ochakiv le 10 décembre 2022. Photo: AFP

Par cette conférence organisée à Paris, la France souhaite répondre avec ses partenaires «aux besoins exprimés par l'Ukraine». Cinq secteurs-clés ont été identifiés: l'accès à l'électricité, au chauffage, à l'eau, mais aussi à l'alimentation, la santé et le transport, liste Claire Lignières-Counathe. «Ce sont des secteurs où il y a vraiment des besoins immédiats. Le but est d'être en capacité de prévoir des aides, de pouvoir les acheminer rapidement et aussi de les coordonner entre nous. Il est important que nous restions à l'écoute des besoins des Ukrainiens.» La France a notamment déjà envoyé 100 générateurs pour rétablir l'accès à l'électricité en Ukraine.

«Nous avons également engagé 240 millions d'euros d'aide financière et 2.600 tonnes de matériels, dont des abris d'urgence.» La France participe aussi à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne pour l'Ukraine (EUMAM Ukraine) pour former des soldats ukrainiens. Le Luxembourg y contribuera également dès 2023, avec d'autres partenaires internationaux comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans le cadre de la protection temporaire, 100.000 réfugiés ukrainiens ont été accueillis en France, indique l'ambassadrice. Parmi eux, 20.000 sont scolarisés dans le système éducatif français.

Le mardi après-midi se tiendra une conférence bilatérale entre la France et l'Ukraine à laquelle participeront 500 entreprises françaises. «Il sera question de résilience et de reconstruction. Certaines zones du pays sont moins touchées par les combats. Il faut aussi pouvoir accueillir et loger les personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Reconstruire ce qui a été détruit, y compris à Kiev, permet de montrer que la vie continue. Nous prouvons ainsi aussi que nous croyons en l'avenir de l'Ukraine», souligne l'ambassadrice française. Elle ne manque pas de rappeler qu'il s'agit d'ailleurs en l'occurrence d'un pays candidat à l'adhésion de l'Union européenne: «C'est une décision qui a été prise par le Conseil européen, donc c'est un soutien très clair»

Ce dimanche 11 décembre, les présidents français et ukrainien ont préparé en amont la conférence de ce mardi. Lors de cet échange téléphonique, les deux chefs d'Etat ont également abordé la question du plan de paix en dix points présenté par l'Ukraine. Ce plan va de l'intégrité territoriale au sort des prisonniers, en passant par la sécurité alimentaire et énergétique de l'Ukraine.

Dimanche, Emmanuel Macron «a réaffirmé au président Zelensky que l'Ukraine pourra compter aussi longtemps qu'il le faudra sur l'appui de la France pour voir sa souveraineté et son intégrité territoriale pleinement rétablies» et a apporté «tout son soutien» à la proposition ukrainienne de plan de paix, a indiqué l'Elysée.

La première dame de France, Brigitte Macron et la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, au palais présidentiel de l'Elysée à Paris, le 12 décembre 2022. Photo: AFP

Le président français a annoncé début décembre qu'il parlerait «prochainement» avec Vladimir Poutine, en particulier sur les questions de sécurité autour du «nucléaire civil» en Ukraine.

La conférence intervient après les propos d'Emmanuel Macron qui a souligné début décembre qu'il faudrait donner des «garanties» à la Russie pour trouver un bon équilibre, une fois la guerre en Ukraine terminée.

Quelques personnalités ukrainiennes et responsables d'Europe de l'Est ont exprimé un certain agacement, voire une franche opposition à ces propos. Mais l'Elysée a écarté toute tension bilatérale. «Le président français n'a jamais exclu d'être en contact avec Vladimir Poutine si c'était nécessaire», fait valoir Claire Lignières-Counathe.

