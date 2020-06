Jean-Claude Juncker revient sur la gestion de la pandémie et les nouveaux défis qui attendent l'Europe. L'ancien président de la Commission européenne espère que la crise sera également l'occasion de devenir de «meilleurs Européens».

International 5 min.

«Nous devons être prêts à faire un maximum d'efforts»

Jean-Claude Juncker revient sur la gestion de la pandémie et les nouveaux défis qui attendent l'Europe. L'ancien président de la Commission européenne espère que la crise sera également l'occasion de devenir de «meilleurs Européens».

(ASdN avec Marc Schlammes) - Comment avez-vous vécu l'état de crise, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant qu'homme politique ?

Jean-Claude Juncker - «Je fais partie de ces personnes privilégiées qui ont pu vivre cette période dans une maison avec un jardin. Cependant, j'ai souffert du fait de ne pas être entouré de gens. Mais en tant qu'homme politique, ce n'était pas le moment de remettre en cause les recommandations des autorités sanitaires et du gouvernement, en particulier de la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), qui a fait un excellent travail. Quant à ma crainte concernant le traitement des libertés publiques, j'étais heureux de constater qu'il y avait suffisamment de voix d'avertissement dans l'hémicycle et qu'elle n'était donc pas fondée.

Comment faire face à la situation actuelle, où les conséquences ne sont pas encore prévisibles et où des efforts supplémentaires restent nécessaires ?

«Je pense qu'une stratégie de gestion de crise continue est nécessaire, ne serait-ce qu'en cas de nouvelle hausse des infections. Les efforts ne doivent pas se relâcher. Et pourtant, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de surexploitation systématique des libertés publiques.

L'UE envisage des contrats d'achat anticipé de vaccins Bruxelles a dévoilé ce mercredi sa stratégie pour accélérer la mise au point, la fabrication et la distribution de vaccins contre le covid-19. En échange d'un certain nombre de doses, la Commission financera une partie des coûts supportés par les laboratoires.

Une grande solidarité a pu être observée. Est-ce une des caractéristiques essentielles du Luxembourg, que les gens se rapprochent les uns des autres lorsque le danger menace ?

«Le rapprochement des populations en cas de menace est une caractéristique typique des petits pays. Cela ne m'a pas surpris. En outre, cette solidarité a également été observée dans d'autres États plus grands. A l'inverse, les fermetures inexplicables et irresponsables des frontières, en particulier entre l'Allemagne et le Luxembourg, m'ont causé un grand mécontentement. J'ai été obligé de constater que certains ressentiments, que nous pensions avoir bannis depuis longtemps, étaient à nouveau très présents. Je ne peux qu'insister, comme je l'ai fait dans mon discours d'adieu au Parlement européen, sur le fait que nous devons faire preuve d'une grande considération pour la structure européenne. "Prenez soin de l'Europe" s'applique plus que jamais.

L'Union européenne a été critiquée pour la fermeture des frontières. N'est-ce pas là un exemple typique de la manière dont les aspects négatifs sont souvent déplacés vers Bruxelles, même s'ils proviennent des États membres ?

«Si les États membres ont pris des mesures nationales au début de la pandémie, c'est aussi parce qu'il n'existe pas de compétence communautaire en matière de politique de santé. Si cela donne l'impression générale que l'UE était incapable d'agir, c'est presque un réflexe normal. L'explication se trouve dans les capitales européennes, comme c'est le cas pour la politique d'asile, par exemple. Bien que la Commission européenne ait réussi par la suite à garantir la fluidité du trafic dans le marché intérieur, il n'en reste pas moins que la gestion initiale de la pandémie était loin d'être sophistiquée.

Vers une réouverture progressive des frontières extra-UE La Commission a proposé mercredi une levée «partielle» des restrictions de voyages en dehors de l'UE à partir du 1er juillet. Ce alors que de nombreuses frontières intérieures seront à nouveau ouvertes le 15 juin.

Cette expérience de la fermeture des frontières, qui a été si drastique pour de nombreux citoyens, ne pourrait-elle pas également leur permettre d'apprendre à mieux apprécier l'UE ?

«C'est mon espoir et en partie aussi ma conviction. La réalité récente a montré que les États-nations n'ont pas les moyens de répondre seuls à ces crises. Une réponse européenne commune est nécessaire. De plus, les citoyens ont découvert les nombreux avantages de l'ouverture des frontières. Dans des discours précédents, j'ai dit et répété que les frontières devraient être fermées pendant quelques jours pour que les gens puissent à nouveau profiter de l'Europe. Nous avons maintenant vu l'illustration du problème et j'espère que la crise nous amènera à devenir de meilleurs Européens.

L'Union européenne a également assumé ses responsabilités financières. Êtes-vous satisfait du paquet financier qui a été mis en place pour faire face à la crise au niveau européen ?

«Je pense que la proposition de la Commission, avec des subventions de 500 milliards d'euros et des prêts de 250 milliards d'euros, est une bonne réponse. Pour autant qu'il n'y ait pas de coupes dans d'autres domaines, qu'il s'agisse du climat, de la recherche, de la coopération au développement ou des programmes Erasmus. Cela doit être conservé dans son essence.

La crise accélère l’idée d’un salaire minimum européen Nicolas Schmit, le commissaire en charge de l'Emploi, a repris son bâton de pèlerin. La Commission européenne vient en effet de lancer la deuxième phase de sa consultation publique pour définir les contours d'un instrument qu'elle qualifie d'«essentiel» pour la reprise économique.

Comment peut-on apprivoiser le risque au Luxembourg que les inégalités sociales déjà existantes s'accentuent encore du fait de la pandémie, par exemple dans les écoles ?

«Vous abordez l'un des aspects du suivi de la crise qui me préoccupe le plus. La crise sanitaire révèle que les enfants issus de milieux favorisés sur le plan éducatif ont mieux relevé ce défi que ceux issus de milieux moins instruits - malgré les efforts remarquables des enseignants. Le gouvernement doit donc travailler avec toutes les parties prenantes pour que ces enfants défavorisés puissent encore aborder la rentrée à l'automne dans les meilleures conditions possible.

Comment, en tant qu'homme politique, parvenez-vous à vous enthousiasmer, vous et la société, pour faire face à de nouvelles crises maintenant ?

«La crise climatique, par exemple, ne peut être abordée sans abandonner les habitudes de vie. Lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, les gens sont capables de faire de grands efforts. Donc, si nous pouvons faire comprendre que la crise climatique nous touche tous aussi directement que la pandémie, nous devons être prêts à faire un maximum d'efforts.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.