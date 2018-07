Nourrir nos villes à l'avenir

Le défi de nourrir les villes dans le futur sera au centre de la Foire agricole de Libramont. Des pistes de solution, comme se rassembler en coopérative, favoriser les circuits courts, développer l’agriculture urbaine circulaire seront partagées ce weekend du 27 au 30 juillet.

Le thème de la 84e Foire agricole vient d’être dévoilé par les organisateurs, une fois n’est pas coutume, dans la capitale belge. La ferme bruxelloise «Nos Pilifs», qui est aussi une entreprise de travail adaptée, a servi de cadre à la présentation de l’édition 2018 du plus grand événement de ce type en Europe.



«La Foire de Libramont représente une énorme communauté, un grand réseau. C'est une plate-forme d'intelligence, d'ouverture extrêmement importante pour le secteur agricole et forestier», a souligné Natacha Perat, manager de la Foire. De son côté, son président, Jean-François Piérard a justifié le choix du thème «Qui nourrira nos villes demain ?» par la réalité de l'agriculture urbaine, qui représente déjà une part non négligeable de la production agricole dans un monde de plus en plus urbanisé.

25 % des exposants proviennent de l'étranger, surtout du Grand-Duché

«La Foire se veut un espace de dialogue entre agriculteurs et consommateurs», a-t-il précisé. «Elle ne souhaite pas opposer agricultures traditionnelle et urbaine. Il n’existe pas plusieurs agriculteurs mais une seule agriculture. Un agriculteur urbain est, comme les ruraux, un expert du vivant.»

L'événement restera, cette année encore, le théâtre de divers rendez-vous devenus incontournables, comme le Mécanic show, les concours de race bovine, et notamment de «Blanc bleu belge», ou le concours consacré au cheval de trait ardennais, à l'origine, en 1926, de la Foire de Libramont.

Environ 250 événements de tous types (conférences, débats, spectacles, ...) figurent au programme. «Six pôles et parcours permettront aux visiteurs de thématiser leur visite», a indiqué Caroline Willems, la directrice commerciale de la Foire. «Aux parcours réservés aux professionnels, comme la santé animale ou l’agriculture connectée, s’ajouteront des parcours mixtes et dédiés aux familles. La Ferme enchantée, très appréciée l’an dernier par le public familial, reviendra avec de nouvelles animations.»

Plus de 800 exposants, dont 25 % proviennent de l'étranger, notamment du Grand-Duché, sont attendus sur le site d'exposition, qui couvre une superficie totale de 60 hectares. La Foire agricole de Libramont a attiré l'an dernier plus de 212.000 visiteurs, dont un tiers de professionnels, sans tenir compte des journées forestières organisées chaque année impaire.

«L’an dernier, nous avons accueilli 10 % de visiteurs internationaux de trente pays à travers le monde, avec dans le top quatre, les Français, les Grand-Ducaux, les Néerlandais et les Allemands», conclut Caroline Willems. «Le nombre de visiteurs étrangers augmente d’année en année. Il sera, sans doute, encore plus important, grâce à l’organisation, le 30 juillet, comme tous les quatre ans, d’une journée internationale de l’herbe avec la mise à l’honneur des associations spécialisées en fourrage de la Grande Région.»

Par Nadia Lallemant

