Le chantier de reconstruction de la célèbre cathédrale de Paris, en sommeil du fait de l'épidémie de coronavirus, va reprendre progressivement à partir du 27 avril. L'édifice commence à peine à effacer les stigmates de son incendie d'avril 2019.

Notre-Dame renaît de ses cendres à partir de lundi

(AFP) - Le 15 avril dernier, à l'occasion du premier anniversaire de l'incendie qui a martyrisé la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président Emmanuel Macron a confirmé son objectif : reconstruire le bâtiment en cinq ans. Un défi pour les équipes, d'autant qu'avant même d'être suspendu en raison de la pandémie de coronavirus, début mars, le chantier avait déjà été brièvement arrêté l'été dernier, pour améliorer la protection des ouvriers vis-à-vis du plomb.

Mais les travaux autour de Notre-Dame vont reprendre progressivement à partir de lundi, a annoncé jeudi l'Établissement public en charge de la restauration de la cathédrale. «Trois étapes» sont prévues «avec une montée en puissance des effectifs tout au long du mois de mai», précise l'organisme. Il s'agira d'abord de la «remise en fonctionnement de la base vie du chantier»

Notre-Dame de Paris victime des flammes Le 15 avril 2019 au soir, un incendie s'est déclenché au coeur du monument le plus visité de France, détruisant une partie de la cathédrale.

Viendra ensuite le temps d'une «reprise et de l'achèvement des travaux» en cours à la mi-mars, et qui concernent notamment les «nouvelles installations de décontamination». Enfin, d'une «reprise des travaux complexes de sécurisation», dont la dépose de l'échafaudage sinistré et le montage d'un «échafaudage pour la dépose du grand orgue».



Les compagnons travaillant sur le site auront des masques, l'accès à des distributeurs de gel hydroalcoolique et bénéficieront de «solutions d'hébergement» et de livraison de repas, précise l'encadrement du site. «Une réunion du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail se tiendra lundi après-midi en présence des organismes de contrôle (Inspection du travail et Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France)», ajoute l'organisme qui a bénéficié de plus de 900 millions d'euros de dons pour financer la reconstruction.