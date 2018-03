Une guerre énergétique lancée par le Kosovo retarde nos appareils électroniques depuis la mi-janvier. C'est ce que révèlent nos confrères du Parisien, ce mercredi 7 mars dans leur édition.

Nos pendules ne sont plus à l'heure

L'aviez-vous remarqué? Depuis plusieurs semaines, les horloges des appareils branchés sur secteur accusent un certain retard... Six minutes, selon nos confrères du Parisien. Cela ne concerne pas l'heure de nos smartphones ou de nos ordinateurs mais bien les fréquences qui passent par le courant électrique: radio-réveil, horloge du four...

Cette fréquence est maintenue à 50 hertz dans tous les pays européens. L’heure affichée se cale donc sur ces 50 impulsions reçues chaque seconde et reste précise chaque jour. Mais plus depuis la mi-janvier. Un minuscule retard (49,996 hertz au lieu de 50) provoque du changement sur les horloges de millions d'Européens.

Mais pourquoi? La faute à qui? Selon l'Entso-E, une association qui regroupe les fournisseurs d'électricité de 25 pays, c'est le Kosovo qu'il faut blâmer. Dans un communiqué, elle accuse directement le pays de baisser volontairement et massivement sa production d’électricité, qu’il doit injecter dans le réseau interconnecté européen, comme tous les autres pays, afin de participer à l’équilibre énergétique.

Selon les informations du Parisien, "le Kosovo, mais aussi la Serbie, ont lancé une véritable guerre diplomatique pour faire pression et rejoindre le club des pays formant ce «réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité», très influent à Bruxelles sur les directives et décisions européennes."

Ainsi, le Kosovo produit moins d'électricité mais la Serbie, qui est en charge de l'équilibre électrique dans la région des Balkans, refuse de produire plus pour compenser, "pour des raisons d’opposition politique et historique entre les deux pays".

L’Entso-E espère donc convaincre le Kosovo et la Serbie de revenir à une production normale d’ici la fin de cette semaine. Mais il faudra encore attendre un peu pour "remettre les pendules à l'heure".





